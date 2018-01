36e Just For Laughs: Kevin Hart au Centre Bell le 27 juillet

Agence QMI 29-01-2018 | 11h41

L'un des humoristes américains les plus en vue, Kevin Hart, viendra faire rire le Centre Bell, le 27 juillet, lors de la 36e édition de Just For Laughs.

Le comique offrira une seule représentation de son «The Kevin Hart Irresponsible», après s'être arrêté dans sept autres villes canadiennes, dont Ottawa et Toronto, les 20 et 21 juillet respectivement.

À ses débuts, en 2001, Hart avait fait un passage remarqué à Just For Laughs et est revenu au festival d'humour six autres fois depuis. Grâce à son spectacle «What Now», il devient le premier humoriste à se produire à guichet fermé du stade d'une capacité de 50 000 places dans sa ville natale, Philadelphie. Cette tournée qui l'a amené autour de la planète a d'ailleurs rapporté plus de 100 millions $.

Les billets seront en vente le mercredi 31 janvier, à midi.