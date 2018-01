Les Beach Boys en spectacle au Festival Juste pour rire

Agence QMI 17-01-2018 | 13h55

Le Festival Juste pour rire poursuit sur sa vague rétro amorcée l'an dernier avec sa programmation extérieure. Après les célèbres Village People, Kool & the Gang et Plastic Bertrand, ce sera au tour des Beach Boys de venir présenter un spectacle cet été à Montréal.

Créateur des grands succès pop «I Get Around», «Surfin' U.S.A.» et «Wouldn't It Be Nice», le groupe californien est attendu sur la place des Festivals pour offrir un concert gratuit en juillet. La date de sa venue n'a pas été annoncée.

Toujours animé par Pascal Morrissette, l'événement «Juste pour ados» aura quant à lui droit à une troisième édition devant réunir une centaine d'artistes. Le spectacle «Mado's got talent» marquera de son côté le retour de Mado Lamothe pour une cinquième année.

Le rendez-vous gastronomique Bouffons!MTL fera également partie de la 36e édition du Festival Juste pour rire qui se tiendra du 14 au 28 juillet.