Bon Jovi de retour à Montréal le 4 avril

Yan Lauzon 11-01-2018 | 09h49

Dix jours avant son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, le groupe Bon Jovi viendra faire vibrer ses fans à Montréal.

Attendue le 4 avril prochain sur la scène du Centre Bell, la célèbre formation américaine sera alors en pleine portion printanière de sa tournée «This House Is Not For Sale» amorcée l'an dernier. Pour l'instant, une seule date de spectacle est prévue dans la métropole, mais Jon Bon Jovi et sa bande n'ont rien à leur horaire les 5 et 6 avril.

La vente générale des billets s'amorcera le 19 janvier à 10 heures (evenko.ca). Le prix des places les moins dispendieuses a été fixé à 52,75 $. Les billets et les forfaits Expérience VIP du «fan-club» seront quant à eux disponibles trois jours plus tôt.

La ville de Québec ne fait pas partie de l'itinéraire des rockeurs. Deux autres dates canadiennes sont toutefois à l'agenda: Ottawa le 7 mai et Toronto le 12 mai.

Afin de patienter, les admirateurs du groupe pourront entendre et télécharger deux nouvelles pièces à compter du 23 février: «When We Were US» et «Walls».

Des millions $ engrangés

Grâce à des concerts proposés à de nombreux endroits en Amérique en 2017, la tournée «This House Is Not For Sale» a déjà rapporté près de 100 millions $ US pour Jon Bon Jovi et ses comparses.

Lors de leur précédente tournée de concerts intitulée «Because We Can» - dont trois avaient été proposés à Montréal en 2013 -, les rockeurs avaient fait appel à la compagnie québécoise Moment Factory afin de créer d'impressionnants effets spéciaux.

Le dernier passage de Bon Jovi à Québec remonte pour sa part à 2012 alors que le groupe avait pris d'assaut les plaines d'Abraham durant le Festival d'été.