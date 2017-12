Sylvester Stallone sous enquête policière pour inconduite sexuelle

WENN 21-12-2017 | 11h05

La police de Santa Monica, en Californie, enquête actuellement sur une plainte déposée à l'encontre de Sylvester Stallone. Le comédien a effectivement été dénoncé pour comportement sexuel inapproprié.

D'après TheBlast.com, la plaignante serait une comédienne de 50 ans qui se serait rendue à la police à la mi-novembre en déclarant que le comédien ayant personnifié les célèbres Rocky et Rambo l'aurait agressée dans ses bureaux de Santa Monica en 1990.

Bien que le délai de prescription soit largement dépassé, les enquêteurs ont décidé de creuser l'histoire et présenteront toute preuve qu'ils pourraient trouver pour l'étayer au procureur général, qui déterminera si l'affaire nécessite un procès.

Aux États-Unis, les plaintes pour viol doivent être déposées dans les 10 ans après les faits, mais des sources ont précisé à TMZ que vu le climat actuel à Hollywood, l'affaire pourrait avoir un peu plus de retentissement que prévu si des preuves venaient à émerger.

Martin Singer, l'avocat de Sylvester Stallone, a déjà annoncé qu'il était convaincu que la plainte était non fondée, et qu'il était prêt à contre-attaquer quand l'enquête sera terminée.

De son côté, le comédien a lui aussi démenti les allégations, mais il a reconnu avoir passé trois jours en Israël avec la plaignante en 1987. Il a en revanche précisé qu'il ne l'avait jamais revue avant ou après 1990.

Ce n'est pas la première fois que Sylvester Stallone se trouve au coeur de telles accusations ces derniers mois, puisque la rumeur aurait voulu qu'une femme anonyme ait déjà porté plainte contre le comédien pour des faits qui seraient survenus dans les années 80, pendant le tournage du film Over the Top, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Il l'aurait invitée dans sa chambre d'hôtel avant d'avoir un rapport sexuel avec elle et son garde du corps. Une rumeur fermement démentie par le porte-parole de Sylvester Stallone.