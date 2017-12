Bruno Mars et Jay-Z à l'honneur pour les Grammy Awards

AFP 28-11-2017 | 10h29

NEW YORK | Le chanteur Bruno Mars a été nommé dans trois des quatre principales catégories des Grammy Awards, les récompenses de la musique américaine, tout comme le rappeur Jay-Z qui se classe en tête sur l'ensemble des catégories, avec huit nominations, selon la liste publiée mardi.

Rarement dans l'histoire des Grammy Awards, dont la cérémonie aura lieu le 28 janvier à New York, le hip-hop aura été autant mis à l'honneur, avec, outre Jay-Z, Kendrick Lamar nommé sept fois et Childish Gambino, cinq.

C'est une nouvelle reconnaissance pour Sean Carter, le vrai nom de Jay-Z, qui a déjà été récompensé 21 fois aux Grammy Awards, et dont le dernier album, son treizième, « 4:44 » a été un nouveau succès populaire et critique.

L'album est très personnel, avec notamment un texte (« Smile ») dans lequel il évoque l'homosexualité de sa mère, Gloria, où le single éponyme « 4 h 44 » dans lequel il semble présenter des excuses à son épouse, la chanteuse Beyoncé, pour son infidélité passée.

La cérémonie du 28 janvier pourrait permettre à Jay-Z de passer devant Beyoncé (22) au nombre des victoires et se rapprocher un peu plus de la référence en matière de musique pop, le musicien et producteur Quincy Jones (27), le détenteur de record demeurant le chef d'orchestre d'origine hongroise Georg Solti, avec 31 trophées.