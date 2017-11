Une soirée de karaoké pour honorer Cohen

Frédéric T. Muckle 08-11-2017 | 17h31

Une soirée de karaoké en hommage à Leonard Cohen se tiendra jeudi à 16 h 30 à la station de métro Place-des-Arts, à Montréal.

L'événement organisé par la Société de transport de Montréal (STM), en partenariat avec Pop Montréal et le Musée d'art contemporain (MAC), vise à rassembler le plus de gens possible pour honorer l'artiste montréalais avec une formule plus participative qu'un spectacle classique.

«Je pense que c'est une façon amusante et inclusive à laquelle probablement tout le monde peut participer», a expliqué le directeur artistique de Pop Montréal, Dan Seligman.

Le groupe Urockaoke animera la soirée devant la Verrière de Frédéric Back jusqu'à 19 h 30 et invitera le public à venir chanter avec lui.

«[À la STM], on a voulu participer et inclure les Montréalais dans cette grande fête rendant hommage à ce grand artiste», a ajouté Isabelle A. Tremblay, conseillère aux affaires publiques pour la STM.

L'artiste montréalais connu à travers le monde, notamment pour ses chansons «Hallelujah» et «I'm Your Man», s'est éteint le 7 novembre 2016 à l'âge de 82 ans.

Les admirateurs du musicien peuvent aussi visiter l'exposition «Leonard Cohen : Une brèche en toute chose» au Musée d'art contemporain jusqu'au 9 avril 2018.

L'exposition multidisciplinaire regroupe 40 artistes de 10 pays différents ayant créé une vingtaine d'oeuvres mélangeant art visuel, musique, performance et réalité virtuelle pour explorer l'univers et l'héritage de M. Cohen.

Également, Pop Montréal organise, en collaboration avec le Musée d'art contemporain, cinq concerts rendant hommage à cinq albums de l'auteur-compositeur-interprète.

Le premier de ces spectacles, «I'm Your Man», aura lieu le 30 novembre prochain au Gesù et comptera notamment sur la participation des groupes Little Scream et Thus Owls.