«Ladies Night»: 800 représentations le 13 février

MONTRÉAL - La troupe de chômeurs à l'oeuvre dans le spectacle «Ladies Night» se déhanchera pour la 800e fois au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 13 février 2018.

Ainsi, Normand (François Chénier) et Gérald (Marcel Leboeuf), menés par la danseuse Glenda (Sylvie Boucher), s'effeuilleront avec humour dans cette mise en scène de Denis Bouchard, comme ils le faisaient 15 ans plus tôt avec leurs copains Sylvain (Serge Postigo), Fred (Didier Lucien) et Benoît (Michel Charrette), tous les trois endossés depuis 2011 par Guillaume Lemay-Thivierge, Frédéric Pierre et Luc Senay.

La tournée reprendra la route le 1er décembre, alors qu'elle s'arrêtera à Saguenay pour deux soirs, et se poursuivra à travers le Québec jusqu'au 8 novembre 2018.