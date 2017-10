La Voix Junior : Des duels déchirants

Samuel Pradier 29-10-2017 | 21h53

La première ronde des duels à «La Voix Junior», dimanche soir, a aligné des trios tantôt surprenants, tantôt émouvants, où le talent de chacun des jeunes candidats a pu s'exprimer librement.

Marc Dupré a ouvert la soirée en mettant en duel Alyssa Ly-Mandeville, Romy Girard et Kayleigh Styles sur la chanson «Scars To Your Beautiful» d'Alissa Cara. Grâce à sa voix solide et son grand contrôle, Alyssa a remporté sa place pour les chants de bataille.

Le second duel de l'équipe Dupré a réuni trois grandes voix, celles de Katrine Sansregret, Angélie St-Amand et Jeffrey Li, qui se sont affrontés sur «Uncover» de Zara Larsson. «Angélie, tu es très touchante. Tu as du soûl dans la voix et tu fais passer l'émotion, je vais continuer avec toi», a expliqué Marc. Angélie accède donc à la prochaine étape.

Enfin, Marc Dupré a aligné son dernier trio de la soirée avec Léna Carannante, Laurie Pouliot et Zachary Tremblay sur la chanson «Mercy» de Shawn Mendes. La magnifique voix de Laurie a fait pencher la balance et elle représentera l'équipe aux chants de bataille.

Team Nevsky

Sur la version française de la chanson du film «La belle et la bête», Alex Nevsky a réuni un trio de choix : Alexandre Picard, Naomie Turcotte et Samsara Arboite. Ils ont livré certainement le plus beau duel de la soirée. Alexandre a remporté les faveurs du coach pour la parfaite maitrise de sa voix et son charisme.

Le second duel de l'équipe Nevsky était composé de Clara Lévesque, Mélia Jacques et Émile Bureau sur une magnifique version de la chanson «Le coeur est un oiseau» de Richard Desjardins. «Pour sa voix unique qui m'enchante à chaque fois, j'irais avec Clara», a annoncé le coach. La jeune Québéco-Vietnamienne de 13 ans aura donc la chance de chanter une nouvelle fois sur la scène de «La Voix Junior» durant les chants de bataille.

Hauts en couleur

Le premier duel de l'équipe Marie Mai a réuni cinq filles sur scène, avec Madison Hill, Anissa Essahili et les triplées Maïca, Laura et Lya Beaulieu. Elles ont mis le feu au studio avec leur interprétation de «Toi + Moi». Anissa, qui se démarquait nettement durant la performance, accède à la prochaine étape.

Ce fut ensuite au tour de Sydney Lallier, Marion Bélanger et Yann Marven Lestin de monter sur scène pour défendre leur place dans l'équipe sur la chanson «Glory» de John Legend. Pour sa fougue et son originalité, la rappeuse Sydney a su gagner le coeur de sa coach.

Enfin, pour le dernier duel de la soirée, Marie Mai a rassemblé un trio d'émotion avec Silya Kacel, Philippe Lebouthillier et Arina Mireille Petukhov. Les trois jeunes interprètes ont livré une version originale de «Il faudra leur dire» de Francis Cabrel. Après avoir longuement hésité, Marie-Mai a finalement choisi de garder Silya.

Ils accèdent aux chants de bataille :

Équipe Marc Dupré

- Alissa Ly-Mandeville, 12 ans, Montréal

- Angélie St-Amand, 13 ans, Dieppe (N.B.)

- Laurie Pouliot, 14 ans, Saints-Anges

Équipe Marie-Mai

- Anissa Essahili, 8 ans, Sainte-Catherine

- Sydney Lallier, 10 ans, Granby

- Silya Kacel, 14 ans, Laval

Équipe Alex Nevsky

- Alexandre Picard, 14 ans, Montréal

- Clara Lévesque, 13 ans, Montréal