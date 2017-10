Le promoteur américain ShowHamptons tiendra une foire d'art moderne et contemporain à Montréal l'an prochain

Michel Bellemare 28-10-2017 | 16h17

Montréal aura sa foire internationale d'art contemporain, ArtMontréal, l'an prochain, à l'instar de Toronto où se tient chaque année Art Toronto depuis 2000.

ArtMontréal Moderne et Contemporain est un projet du promoteur d'événements ShowHamptons de New York qui a notamment produit par le passé des foires d'art dans les Hamptons, à Aspen, à Houston et à San Francisco.

Le projet a déjà son site web où il est précisé que 60 galeries «respectées» du Canada, des États-Unis et de l'Europe présenteront des oeuvres d'artistes d'art moderne et contemporain importants. La liste des galeries participantes ne figure toutefois pas encore sur le site.

L'événement se tiendra du 31 mai au 3 juin 2018 à la Place Bonaventure, à Montréal.

«Montréal, en tant que Mecque culturelle, a une riche histoire de création et d'acquisition d'art, a indiqué Rick Friedman, le fondateur d'ArtMontréal, dans un communiqué. C'est une dynamique plaque tournante des arts, avec 70 galeries commerciales et publiques, musées, fondations, écoles d'arts et institutions. En tant que deuxième plus grande ville au Canada avec 4 millions de résidents, le temps est venu pour elle de tenir une foire d'art de calibre mondial.»

Pour son projet de foire montréalaise, ShowHamptons s'est associée au géant mondial Artnet qui assurera notamment en ligne l'inventaire des exposants participants.

Selon le site «artnet News» - une plateforme de nouvelles sur l'art d'Artnet -, la liste des exposants est en train d'être montée. Le promoteur prévoit, toujours selon «artnetNews», que 70 % des galeries participantes seront canadiennes.