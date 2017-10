Jeffrey Li, un phénomène international

Samuel Pradier 02-10-2017 | 01h08

MONTRÉAL | Jeffrey Li a véritablement conquis les coachs et le public de «La Voix Junior», dimanche soir, avec son interprétation parfaite de «Tell Me Why». Mais le jeune Ontarien de 12 ans est loin d'être un novice en matière de concours de chant télévisuels.

Depuis deux ans, il a tenté sa chance dans plusieurs émissions, tant en Chine, à Singapour, ou aux États-Unis, avec toujours beaucoup de succès.

Jeffrey Li a fait ses débuts en 2015 en participant à l'émission «China's New Generation of Sound», diffusée sur la principale chaine publique du pays, où il a connu un véritable triomphe. À seulement 10 ans, Il a chanté «You Raised Me Up» avec une autre jeune prodige, Celine Tam, 7 ans. Depuis, la vidéo a été vue plus de 42 millions de fois.

Depuis, il retourne régulièrement en Chine pour participer à des émissions de télévision. Il était dernièrement dans «CCTV Star Boulevard», regardé par des centaines de millions de Chinois, où il a gagné le prix «Best Kids Voice 2017», avant de faire «Star Awards» sur une télé de Singapour.

Cet été, tout en participant aux tournages de «La Voix Junior», il était aussi sur la chaine américaine en langue espagnole Telemundo dans l'émission «Siempre Ninos» où il a remporté un prix, ainsi que dans «Little Big Shots» sur NBC. Il est également retourné en Chine pour chanter avec l'Orchestre philharmonique de Chine, lors d'une émission de télé, et enregistrer la chanson originale d'un film chinois.

Les vidéos de Jeffrey Li cumulent plus de 100 millions de vues sur YouTube.