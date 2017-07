Mary Poppins de retour à Montréal pour les Fêtes

Agence QMI 06-07-2017 | 15h42

Les deux plus récentes comédies musicales mises en scène par Serge Postigo continuent de remporter un vif succès.

Après l'annonce, le mois dernier, de cinq autres supplémentaires pour la bande de «Footloose», c'est au tour des artistes de «Mary Poppins» d'apprendre qu'ils pourront renfiler leurs différents costumes à Montréal.

Pendant le temps des Fêtes, du 9 au 30 décembre prochain, l'oeuvre mettant en vedette Joëlle Lanctôt (Mary Poppins), Jean-François Poulin (Bert) et René Simard (Monsieur Banks) sera à nouveau présentée au Théâtre St-Denis.

Il est déjà possible d'acheter des billets au hahaha.com afin de voir et entendre les 30 chanteurs et danseurs ainsi que les huit musiciens qui apportent leur touche à la pièce.

Avant de retourner dans la métropole, les vedettes de «Mary Poppins» doivent compléter une imposante série de représentations à Québec. La comédie musicale est à l'affiche à la Salle Albert-Rousseau jusqu'au 20 août.