«Utopie»: Jean-Marc Parent ralentit la cadence

Yan Lauzon 04-07-2017 | 16h10

Avec «Utopie», son 11e spectacle solo en carrière, Jean-Marc Parent s'offre le luxe de ralentir la cadence. À compter de mai 2018, l'humoriste proposera moins de représentations de son nouveau one man show que ce à quoi il nous a habitués.

«Je vais changer de rythme. Ça va être deux spectacles par semaine, trois semaines par mois, explique-t-il. Je n'ai plus le goût de faire 4-5 shows par semaine. J'ai 55 ans et le temps est beaucoup plus important pour moi que l'argent.»

Monter moins de fois sur scène ne signifie par contre pas qu'il passera moins de temps par soir à raconter des histoires au public.

«Je ne pourrais pas faire un show d'une heure et demie, avoue-t-il. Les gens qui viennent me voir, ils vont être déçus. Ça ne veut pas dire d'en faire quatre, mais je vais toujours être autour de deux et demie et trois. C'est un peu ma marque de commerce.»

De grandes utopies

Se qualifiant de rêveur, Jean-Marc Parent a envie de parler de plusieurs choses qui ne se réaliseront pas dans son prochain spectacle.

«¨Utopie¨, pour moi, c'est très, très large. J'aime rêver. On parle de la paix dans le monde, que j'aimerais ça manger et maigrir. Mais ça n'arrivera pas. Je pense, par exemple, qu'on a le droit de rêver. C'est une dimension très importante.»

«Pour moi, ¨Utopie¨ c'est doux, c'est calme. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des images où personne ne touche à terre, on est bien dans les airs, on rêve ensemble», image-t-il.

La fin de «L'événement JMP»?

Avant de donner suite à la tournée «Torture», dont plus de 300 000 billets ont été vendus, Jean-Marc Parent célébrera les 10 ans de «L'événement JMP», les 14 et 15 juillet, durant le Festival Juste pour rire. Ce pourrait d'ailleurs être la dernière fois qu'il s'amuse avec son populaire concept.

«Tu sais, quand t'as peur de faire l'année de trop... Dix, c'est rond. J'arrête ça là. En 2019, je vais probablement faire quelque chose à Juste pour rire, mais ça ne sera pas ¨L'événement JMP¨. Ça va rester le même gars qui raconte des histoires.»

Le public pourrait toutefois changer la donne. «On n'a aucune règle. On dit que c'est le dernier ¨Événement JMP¨; si les gens le demandent à ce point-là, on fera ¨L'événement JMP 2.0¨. C'est tout», confie l'humoriste.

Les billets des représentations d'«Utopie» sont en vente au hahaha.com.