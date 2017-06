Le festival d'humour prend québec d'assaut dès mercredi - 11 endroits où se bidonner au ComediHa!

Sandra Godin 03-06-2017 | 00h00

Québec sera en mode humour dès mercredi prochain, alors que le 18e Festival ComediHa! présentera une centaine de spectacles pendant 11 jours. Avec ses spectacles mystères, des spectacles grivois XXX, des artistes anglophones, des podcasts et du théâtre, le Festival ComediHa! explore l'humour sous toutes ses formes, avec plus d'une quinzaine de concepts de spectacles différents. Voici un aperçu de ce qui est accessible avec les lunettes jaunes, qui servent de laissez-passer au festival.

1 - Le Village ComediHa!

Le coeur du festival sera au Parc de l'Esplanade, qui prendra des couleurs jaunes avec un village érigé pour l'occasion. Terrasses, foodtrucks et chapiteau y seront installés.

Les jeudis, vendredis et samedis du festival, sous le chapiteau du village, le détenteur de laissez-passer pourra assister, entre autres, à des spectacles de 60 minutes de Korine Côté, Jici Lauzon, Guillaume Wagner, Stéphane Fallu, François Léveillé et Jean-Michel Anctil, dès 21h30.

Mais juste avant, à 20 h, les festivaliers sont invités à assister à des spectacles mystères, c'est-à-dire que l'identité de l'humoriste ne sera dévoilée qu'à son entrée sur scène. De retour pour une 3e année, on promet de gros noms. Mike Ward, Les Denis Drolet et Jean-Michel Anctil ont déjà participé dans le passé.

2 - ComediHa! Club Best of

7, 8, 9, 14, 15, 16 juin, 19h30 - Impérial Bell

Le ComediHa! Club, qui remplit l'ancien Boudoir chaque semaine durant l'année, présente durant le festival son Best of, à l'Impérial. Stéphane Fallu, Neev, Jean-François Mercier, Dominic et Martin, Olivier Martineau et Mathieu Cyr animeront tour à tour une des six soirées, où le public découvrira la crème des humoristes de demain.

Assister à un ComediHa! Club est aussi l'occasion d'assister à un tournage télé, puisque les spectacles seront enregistrés pour être diffusés sur la chaîne Unis TV. La série de 13 épisodes aura pour titre Trait d'humour.

3 - Pédalo

9, 10, 16 et 17 juin, 21 h - Musée de la civilisation

Pour la première fois, le ComediHa! présente du théâtre humoristique. Écrit par Stéphane E. Roy, la pièce Pédalo se déroule entièrement... dans un pédalo. Mettant en vedette son auteur ainsi que Pierre-François Legendre, Pédalo est l'histoire de deux amis qui partent en vacances à Cuba avec leurs blondes. Tandis qu'une des blondes abuse de l'alcool, l'autre, Mia, est une conquête rencontrée seulement quelques jours plus tôt dans un 5 à 7. Les deux copains iront faire une balade d'une heure en pédalo pour se changer les idées, mais la sortie deviendra rocambolesque.

4 - Zone franche

16 et 17 juin, 19 h - Musée de la civilisation

Pas question de censure dans ce spectacle qui rassemble les enfants terribles de l'humour au Québec. Avec Virginie Fortin, Fred Dubé, Sèxe Illégal et Christian Vanasse, le spectacle Zone franche est un cabaret humoristique «hors la loi» qui ne s'adresse pas à ceux qui aiment l'humour poli sans controverse!

5 - On jase là...

8, 9, 10, 15, 16, 17 juin, 21h30 - Maison historique Chevalier

Les podcasts sont très populaires sur le web. Le ComediHa! présente une espèce de mini festival de baladodiffusion qui se déroulera à la Maison Chevalier. Le public pourra assister, entre autres, au podcast 3 Bières, qui aborde des sujets sans tabou le temps de trois bières, au Carré de sable de Pierre-Bruno Rivard. Étienne Dano y sera aussi le temps d'une soirée.

6 - L'Expérience LOL :-)

11 juin, 19h30 - Impérial Bell

Produite par QuébéComm, aussi producteur du Festival ComediHa!, l'émission LOL :-) est diffusé dans plus d'une centaine de pays, partout dans le monde. Le festival propose donc de venir échanger avec trois des principaux acteurs, soit Réal Bossé, Martin Drainville et Antoine Vézina, ainsi qu'avec le créateur Pierre Paquin. La 8e saison de LOL :-) sera tournée à Québec.

7 - Les deux font l'affaire

8, 9, 10, 15, 16, 17 juin, 20 h - Maison historique Chevalier

Parce qu'à deux, c'est mieux. Six humoristes, dont Yannick de Martino, Étienne Dano, Franky et Les Grandes Crues, offriront des spectacles dans le cadre de cette série. Ils recevront chacun un invité qui les précédera pour une performance de 15 minutes.

8 - École nationale de l'humour

9 et 10 juin, 19 h, - Musée de la civilisation

La tournée des 26 finissants de l'École nationale de l'humour s'arrête au ComediHa pour un spectacle de 90 minutes, composés de numéros solos et de numéros de groupe.

9 - Comédie dans le noir

9, 10, 16, 17 juin, 23 h - Musée de la civilisation

Assister à un spectacle d'humour dans le noir est une expérience peu commune. Trois soirées du genre auront lieu à une heure plutôt tardive au Musée de la civilisation. Saurez-vous deviner qui sont les humoristes présentés par Cathleen Rouleau?

10 - Shows XXX

9, 16 et 17 juin, 23h - Musée de la Place Royale

Oreilles chastes, s'abstenir. Blagues grivoises, humour irrévérencieux et mots censurés à la télé seront prononcés lors de ces trois soirées d'humour XXX, animées par Mike Beaudoin. Pierre-Bruno Rivard, Alex Bisaillon, Simon Delisle et Fred Dubé font partie des invités.

11 - Y'a des maudites mimiques

9, 10, 16 et 17 juin, 19 h et 20 h - Musée de la civilisation

Danse, humour physique et absurde, et effets visuels sont au rendez-vous dans ce concept fort intéressant où il vaut mieux ne pas cligner des yeux. François Guillaume Leblanc, qui travaille avec le Cirque du Soleil, propose son spectacle SNOOZE, un spectacle de 7 numéros et 30 personnages sans décor ni costumes. Sa performance physique est impressionnante et vous fera rire d'une toute autre façon. Daniel Grenier et les danseuses du duo En 2 temps sont aussi de la programmation.

En plus de la programmation, les six traditionnels galas d'humour seront présentés de nouveau cette année au Grand Théâtre. Voici un aperçu des invités de chacun des galas, qui ne sont pas accessibles avec les lunettes jaunes, mais bien avec un passeport gala.

Invités: Philippe Bond, Jean-François Mercier, Jean-Claude Gélinas, François Massicotte, Alain Choquette, les Denis Drolet, Martin Vachon.

Invités: François Léveillée, Luc Langevin, Mathieu Cyr, Patrice L'Écuyer, Jean-Claude Gélinas, Ben et Jarod, Les Grande Crues

Invités: P-A Méthot, Dominic Paquet, Jean-François Mercier, Fabien Cloutier, Anne-Élizabeth Bossé, Didier Lambert, Véronique Claveau.

Invités: Mario Jean, Cathy Gauthier et Sylvie Tourigny, Jean-Thomas Jobin, Dominic et Martin, Phil Roy, Stéphane Fallu.

Invités: Billy Tellier, Guillaume Wagner, Julien Lacroix, Yannick de Martino, Katherine Levac, Jay Du Temple, Anne-Élizabeth Bossé, Pier-Luc Funk, Guillaume Pineault, Mehdi Bousaidan.

Invités: Les Denis Drolet, Dominic et Martin, Vincent C, Tammy Verge et Antoine Vézina, Sylvain Larocque, Alex Perron, Daniel Grenier, Éric Lampaert.

