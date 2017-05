Le dalaï-lama sur la scène du Centre Bell

Agence QMI 25-05-2017 | 11h12

MONTRÉAL - Les sages paroles du dalaï-lama résonneront à Montréal cet automne. Le chef spirituel des bouddhistes tibétains s'intéressera à l'éducation du coeur et de l'esprit, le 20 octobre sur la scène du Centre Bell.

Lauréat du prix Nobel de la paix en 1989 et citoyen honorifique du Canada, le 14e dalaï-lama abordera notamment l'importance de la compassion et du bien-être.

Le discours d'ouverture sera prononcé par le docteur et neurobiologiste Michael Meaney de l'Université McGill.

Les billets seront en vente vendredi (evenko.ca). Leur coût varie de 34,75 $ à 171 $.

L'événement est rendu possible grâce à l'organisme à but non lucratif Mind & Life Institute qui a pour mandat d'alléger la souffrance et de favoriser l'épanouissement grâce à l'esprit.