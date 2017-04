Les funérailles du comédien Paul Hébert célébrées à Québec ce dimanche

Agence QMI 30-04-2017 | 11h24

QUÉBEC - Les funérailles de l'homme de théâtre Paul Hébert devaient être célébrées ce dimanche dans la Vieille-Capitale. La cérémonie funéraire devait avoir lieu à compter de 17 h à la chapelle de la Maison Gomin du boulevard René-Lévesque Ouest.

Décédé le 20 avril dernier à l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le comédien avait 92 ans. Il laisse dans le deuil sa conjointe Denyse Roy, ses fils Marc, Michel et Stéphane ainsi que plusieurs membres de sa famille.

Né à Thetford Mines le 28 mai 1924, Paul Hébert a beaucoup joué sur les planches et il a d'ailleurs fondé plusieurs théâtres, dont le Théâtre du Trident, à Québec. Sa ville natale inaugurait en 2012 le Studio-Théâtre Paul-Hébert afin d'honorer son long parcours.

C'est le petit écran toutefois qui l'a fait connaître du grand public québécois. On se rappelle notamment de sa participation aux téléromans et séries «Sous le signe du lion», «Rue de l'Anse», «Les belles histoires des pays d'en haut», «Race de monde», «Le temps d'une paix», «Cormoran», «Mon meilleur ennemi», «Nos étés» et «Tout sur moi».

Soulignons que le 28 mai prochain, à l'occasion de l'anniversaire de Paul Hébert, le théâtre du Trident lui rendra hommage.