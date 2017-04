«Il Ritorno» de Circa: opéra et cirque sur la corde raide

Caroline Vigeant 26-04-2017 | 09h23

Le collectif australien Circa joue de nouveau la carte de l'audace en jonglant avec les arts lyrique, circassien et la danse contemporaine dans «Il Ritorno», son tour de piste de 75 minutes présenté la Tohu jusqu'au 29 avril. Un spectacle sombre, peuplé d'ombres et de drames.

Disons-le d'entrée de jeu: le plus souvent, l'équilibre est rompu dans ce croisement des genres, librement adapté de l'opéra baroque du 17e siècle de Monteverdi.

Si après la guerre de Troie, Ulysse (Nathan Boyle) de l'odyssée mythologique a du mal à retrouver le chemin du retour, sa douleur passe davantage par ses prouesses physiques et les contorsions au ralenti de ses compagnons d'infortune que par la voix du baryton Bénédict Nelson, qui l'incarne en chant.

Contorsions aériennes

Il y a bien certains numéros où la formule réussit. La complainte de Pénélope, la mezzo-soprano Kate Howden, au sein du coeur de six musiciens incluant harpe, violon, piano et violoncelle en est un exemple. Elle s'imbrique mieux à la performance aérienne de Bridie Hooper, qui se tord au bout de ses sangles dans de grands soufflements et à celle de Nicole Faubert, se désarticulant en équilibre sur les mains.

Du début à la fin, la tragédie humaine résonne dans la salle circulaire. Elle fait échos à l'actualité des migrants syriens. L'un porte un corps figé, comme cet enfant mort noyé dont l'image a ému à travers le monde, les autres s'amoncèlent dans des sculptures désincarnées, à la manière de charniers. Dans les mouvements de masse, les sept gymnastes (trois femmes et quatre hommes) s'enlacent, s'accrochent les uns aux autres, leurs corps projetés en spirale dans les airs, s'affaissent lourdement au sol. Parmi les numéros d'équilibre applaudis, celui d'un acrobate debout sur la tête de deux de ses acolytes s'est notamment démarqué du lot.

Des murs d'actualité

Après «Beyond» et le «Carnaval des animaux», le directeur artistique de la bande, Yaron Lifschitz, renoue avec des sujets sérieux, livrés dans la lourdeur et qui ne s'adressent pas à toute la famille. Dans ce huitième passage dans la métropole, on traite d'actualité, d'exode forcé par la guerre en teinte de beige et de gris. On affronte les éléments, toujours devant un mur qui divise, qui évoque aussi bien le mur de Berlin que celui souhaité par le président Trump à la frontière du Mexique ou tout autre mur anti-immigration érigé en Europe.