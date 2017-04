«Je veux me défaire de mon image de bum» - Hubert Proulx

Matthieu Lévesque 06-04-2017 | 00h30

Théâtre, télévision, cinéma, danse, chant, musique: Hubert Proulx est l'un des artistes les plus polyvalents de sa génération. L'acteur et père de 38 ans, qui est de retour dans la pièce de théâtre «Pour réussir un poulet», fait le point sur sa carrière.

Après avoir connu un grand succès public et critique en 2014, la pièce de théâtre «Pour réussir un poulet», écrite et mise en scène par le comédien Fabien Cloutier, fait un retour en force. Hubert Proulx reprend avec plaisir son personnage dans cette tragicomédie suivant le destin de deux amis un peu paumés qui tentent de se sortir de la misère en acceptant différents petits emplois et qui se retrouvent dans le pétrin.

«Ce personnage représente un beau défi pour moi. D'abord parce que Fabien l'a créé en pensant à moi. Nous sommes amis depuis 19 ans et nous sommes comme des frères, alors il est très exigeant. La pression est grande. Le texte est aussi très difficile à maîtriser. En vieillissant, j'ai plus de difficulté à apprendre les textes, et ça me rend nerveux. Mais d'un autre côté, j'ai plus d'assurance au niveau de mon jeu, de ma profondeur.»

Présentée au Théâtre Périscope de Québec jusqu'au 25 mars, «Pour réussir un poulet», qui a valu à Fabien Cloutier le Prix littéraire du Gouverneur général en 2015, fera ensuite une escale à La Licorne du 28 mars au 8 avril, avant de partir en tournée tout le mois d'avril.

Un bum qui n'en est pas un

Depuis ses débuts, Hubert a cumulé les projets au théâtre, à la télévision et au cinéma. Le comédien admet qu'il a été choyé, mais il précise qu'il ne travaille peut-être pas autant qu'on le croit.

«Je suis chanceux, mais en même temps, j'ai aussi connu des périodes creuses. On m'a beaucoup vu à la télé l'an dernier, mais c'était toutes des séries que j'avais tournées depuis un bout de temps. En vérité, je n'ai presque pas travaillé de l'année. J'ai aussi vécu une séparation, alors ça n'a pas été une année facile. J'ai une belle carrière très diversifiée, mais je n'ai pas atteint tous mes objectifs.»

Quand on lui demande quels sont ses objectifs, Hubert hésite avant de répondre: «C'est davantage un désir qu'un objectif, mais je veux me défaire de mon image de bum qu'on m'a attribuée à la télévision. Au théâtre, j'ai joué toutes sortes de personnages. Si les diffuseurs venaient me voir jouer sur scène ou s'ils me voyaient interagir avec mon fils, ils verraient que je peux aussi jouer des bons gars et des pères de famille.»

Un père présent

Quand il parle de son fils de six ans, Viktor, les yeux d'Hubert s'illuminent. «Je suis très proche de mon fils. Il m'a même appelé ¨maman¨ durant un an et demi! C'est moi qui ai pris le congé parental, alors il m'appelait ¨maman¨!»

Le comédien admet qu'il trouve les tournées plus difficiles depuis que Viktor a commencé l'école. «Quand il allait à la garderie, il me suivait souvent en tournée. Il a même participé avec moi au spectacle «Suie», de Dave St-Pierre. Il a adoré l'expérience et il en parle tout le temps. Il est toutefois trop tôt pour dire s'il va devenir comédien. Pour l'instant, il veut devenir maître Ninja!»

Musique et écriture

Hubert Proulx a plusieurs projets en développement, notamment au théâtre et à la télévision. Ce printemps, celui qui est aussi chanteur et guitariste entrera en studio pour enregistrer quelques chansons de son cru.

«C'est un projet que j'entame sans prétention. Je fais déjà partie du groupe Roma Carnivale. Nous avons sorti un album et présenté des spectacles partout au Québec, mais nous avons dû prendre une pause parce que le chanteur principal est déménagé aux États-Unis. Nous prévoyons toutefois nous réunir cette année. Pendant cette longue pause, je m'ennuyais de faire de la musique. J'ai alors commencé à écrire et à composer des chansons, et une amie musicienne m'a convaincu de les enregistrer.»

L'artiste travaille aussi à l'écriture de son premier scénario de film. «Pour la première fois de ma carrière, je ressens le désir de parler, de raconter une histoire. J'ai mené une vie assez tumultueuse et j'ai beaucoup de choses à dire. À 38 ans, je suis rendu là.»