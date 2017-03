Une nouvelle pièce de théâtre signée Michel Tremblay

29-03-2017 | 14h20

Le prolifique auteur Michel Tremblay adaptera une autre de ses œuvres pour la scène. «Conversations avec un enfant curieux», son plus récent livre, prendra vie sur les planches grâce à Enfant insignifiant!, une pièce qui sera offerte au Théâtre Jean-Duceppe à compter de décembre prochain.

Comme c'est le cas pour Encore une fois, si vous permettez, actuellement en tournée, Guylaine Tremblay prêtera ses traits à Nana alors qu'Henri Chassé deviendra l'auteur. Pas de changement non plus du côté de la mise en scène avec Michel Poirier qui sera à nouveau aux commandes.

La distribution d'Enfant insignifiant! comptera également Pierrette Robitaille, Sylvain Marcel, Gwendoline Côté, Isabelle Drainville et Michelle Labonté.

On s'intéressera à Michel, l'auteur, qui sera rejoint par ses personnages dès le point final mis à un de ses textes. En plus de sa mère Nana, il y aura son père, sa grand-mère, sa maîtresse d'école et son amie Ginette, notamment. Michel profitera de la présence de tout ce beau monde pour poser d'innombrables questions à la recherche de réponses qui ne viendront pas toujours.

Les billets pour les différentes représentations d'Enfant insignifiant!, présentée du 13 décembre 2017 au 3 février 2018, sont en vente (duceppe.com).