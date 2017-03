Mode Expo 67, l'incontournable pour redécouvrir la mode

18-03-2017 | 07h56

MONTRÉAL - Cette année, de nombreux évènements mettront à l'honneur l'Expo 67 et passeront au crible cet évènement historique, organisé il y a 50 ans et qui avait enregistré plus de 50 millions de visites. Le Musée McCord n'y échappe pas, mais l'aborde pour la première fois sous le thème de la mode.

Visible du 17 mars au 1er octobre, l'exposition «Mode Expo 67» présentée par le Musée McCord permet aux visiteurs de plonger au cœur de cette époque, de l'ambiance qui y régnait et de l'effervescence des créateurs de mode à Montréal.



«Expo 67 représente un tournant majeur dans notre histoire, déclare Suzanne Sauvage. Cette exposition universelle a eu des retombées architecturales, urbanistiques, culturelles et sociales considérables et toujours présentes. À son tour, le domaine de la mode a su prendre sa place pour mieux rayonner à Montréal. Pourtant, même si la mémoire d'Expo 67 demeure très vivante, peu de gens se souviennent qu'il s'est agi également d'un moment phare de la mode. Grâce à la richesse de la collection Costume et textiles du Musée et à un important travail de recherche, on découvrira, à l'occasion de cette présentation, ce que la mode a représenté au cours de cette période et l'élan remarquable qu'elle a donné aux créateurs du Québec», a souligné Suzanne Sauvage, directrice et chef de la direction du Musée McCord.



L'exposition réunit plus de 60 costumes, des tenues de cocktails, des robes du soir, des uniformes d'hôtesses de différents pavillons, des vêtements griffés de designers québécois et toute une gamme d'accessoires de mode : chapeaux, gants, parapluies, sacs, bijoux et fourrures.



Le tout est assorti de nombreux documents historiques comme des croquis de designers, des photographies d'époque, des vidéos d'archives et des témoignages de créateurs.



Parmi les créateurs montréalais mis à l'honneur avec des pièces uniques, on retrouve notamment Michel Robichaud, Marielle Fleury, Jacques de Montjoye, Serge & Réal, John Warden, Roger Nelson, Sorelle Fontana ou encore Jean-Louis Scherrer.