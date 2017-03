Un gros party country organisé par P-A Méthot

17-03-2017 | 10h35

P-A Méthot passe de la musique des années 1980 au country. L'humoriste présentera, le 17 juin, un spectacle intitulé Le party country - Il était une fois au Centre Bell.

Composé à 80% d'humour et 20% de musique, l'événement doit réunir sur scène plusieurs vedettes comiques et des chanteurs bien connus, dit-on. On devrait y entendre de nouveaux numéros d'humour et de célèbres pièces musicales pour pratiquer de la danse en ligne.

Le titre, Il était une fois au Centre Bell, se veut un clin d'œil au classique de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest.

Une prévente a actuellement lieu sur la page Facebook de P-A Méthot (facebook.com/PAMethot.humoriste/). Les billets, qui seront mis en vente officiellement à compter de samedi, se détaillent entre 44,75 $ et 84,75 $ l'unité.

On ne connaît pas encore les noms de ceux qui appuieront le Gaspésien d'origine pour l'occasion. À la fin de 2015, pour son Party 80 - Back to the Coiffure, l'humoriste avait pu compter sur la présence de Mario Tessier, Peter MacLeod, Dominic Paquet, François Massicotte et Jean-Claude Gélinas afin d'amuser le public. Le volet musical avait été assuré par Men Without Hats, The Box, Les BB et Martine St-Clair.