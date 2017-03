François Morency de retour à la barre du Gala Les Olivier

07-03-2017 | 14h05

Malgré la controverse de l'an dernier entourant un numéro censuré que devaient présenter Mike Ward et Guy Nantel, l'animation du prochain Gala Les Olivier, en décembre, sera une fois de plus assurée par François Morency.

Ce sera la troisième fois en quatre ans que l'humoriste joue ce rôle. Pour lui, la prise de position de nombreux de ses collègues qui ont foulé le tapis rouge portant un masque blanc sur la bouche en mai dernier est chose du passé.

«J'avoue: ç'a été un peu tannant à gérer, mais ç'a fait un très bon show de télé. J'ai eu du fun. Record de cotes d'écoute et "anyway" c'est réglé, y'en a plus de problèmes en humour. Tout le monde s'aime, l'harmonie est revenue», blague François Morency dans une vidéo comique publiée mardi sur Facebook.

Il en a d'ailleurs profité pour se moquer gentiment de Mike Ward, Martin Matte et Guillaume Wagner, entre autres, avant de s'inspirer du plus récent malaise survenu aux Oscars: «En tout cas, nous autres au moins, on se mélange pas dans les enveloppes, OK? Bon!».

Le 19e Gala Les Olivier - récompensant les artistes et artisans du milieu de l'humour au Québec - se tiendra le 10 décembre. Julien Tapp en sera le script-éditeur alors que Nicolas Boucher assurera la mise en scène.