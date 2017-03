Le Cirque du Soleil en mode Soda Stereo

03-03-2017 | 20h48

Après les Beatles, Elvis et Michael Jackson, l'ensemble québécois Le Cirque du Soleil explore dans un nouveau spectacle un nouvel univers, celui de Soda Stereo, un groupe de rock argentin qui a fait fureur en Amérique latine.

La première du Septième jour est prévue le 9 mars à Buenos Aires. Le spectacle parcourra ensuite l'Amérique latine durant l'année 2017. Selon la production argentine, l'ensemble espère poursuivre en 2018 dans certains villes des États-Unis et envisage de présenter par la suite le spectable en Europe.

Au programme, roues géantes, trapèzes et les remix des chansons que fredonnent depuis des années des dizaines de millions d'Argentins, Mexicains ou Colombiens.

Le spectacle est déjà un succès commercial: 300 000 entrées ont déjà été vendues pour les 70 dates prévues à Buenos Aires.

«Pour nous, c'est très émouvant que Soda Stereo ait été choisi pour figure sur ce podium d'artistes incroyables», a déclaré à l'AFP Diego Saenz, l'ancien tourneur du groupe argentin et producteur du spectacle en Argentine.

«Cette oeuvre est un hommage aux trois» membres de Soda Stereo, souligne Diego Saenz. Le bassiste et le batteur ont été associés au projet, lancé en 2013. Car l'objectif est que l'esprit du groupe plane, malgré l'absence de son leader Gustavo Cerati, monument du rock latino.

Cerati est mort en 2014 à l'âge de 55 ans, après quatre ans de coma. En 2010, pendant une tournée au Venezuela, il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral après un concert.

«Gustavo a toujours voulu innover et son esprit se reflète dans ce spectacle», souligne le producteur.

Le chiffre sept

Le spectacle a été baptisé du chiffre 7, car le groupe a explosé en 1987, avant de se séparer en 1997, puis de signer une tournée-record en 2007, et la version cirque en 2017.

Le Cirque du Soleil, fondé au Québec en 1984, veut exploiter de nouveaux horizons et vise également Broadway et la Chine. Il a été racheté en 2015 par le fonds d'investissement américain TPG et le groupe chinois Fosun, détenteur du Club Med.

Le fondateur, l'ex-saltimbanque canadien Guy Laliberté, a gardé 10% du capital de la troupe, détenue désormais à 70 % par TPG et 20 % par Fosun.