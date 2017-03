Levée de chapiteau pour Volta du Cirque du Soleil

Yan Lauzon 01-03-2017 | 16h34

L'imposante équipe de Volta a officiellement pris possession des Quais du Vieux-Port de Montréal, mercredi, en érigeant son grand chapiteau sous la pluie.

La 41e production originale du Cirque du Soleil, qui profite du travail d'une centaine de techniciens, prendra l'affiche en grande première dans la métropole le 20 avril prochain.



C'est sous un chapiteau blanc et gris - et non plus jaune et bleu - que les acrobates feront la démonstration de leurs nouvelles prouesses. Un changement qui sera bénéfique pour l'environnement.

«La raison du gris et du blanc, c'est l'écologie, explique Yannick Spierkel, directeur principal des opérations pour Volta. Les gaz à effet de serre qu'on émet sont réduits de 20 % en utilisant ces couleurs-là. Surtout le blanc. Le gris est utilisé pour rappeler un peu le spectacle qui sera de connotation beaucoup plus urbaine».

«C'est un nouveau virage pour le Cirque, précise Jean Guibert, directeur artistique de Volta. On prend beaucoup de paris sur ce spectacle-là dans lequel on explore un événement beaucoup plus contemporain, d'où les nouvelles couleurs du chapiteau.»

Nouveautés et jeunesse

Si plusieurs numéros traditionnels de cirque sont prévus au programme, l'œuvre sera davantage centrée sur les sports d'action.

«C'est vraiment un spectacle sur le mouvement, de grands numéros de groupe et dans lequel il y a des sports d'action: BMX, parcours, flatland, highline, vélo de montagne, détaille Jean Guilbert. Plein de clins d'œil à des sports d'action qu'on a réinterprétés à la sauce cirque, mais aussi des numéros acrobatiques avec de nouveaux appareils. On a presque tout créé de zéro.»

Bien qu'on leur ait demandé de rejoindre un public plus jeune, les créateurs assurent que leur œuvre respectera l'esprit du Cirque.

«Dans le processus de création, on s'est fait demander d'aller ailleurs, mais cet ailleurs-là ne veut pas dire qu'on oublie la clientèle qui nous a fait vivre et qui adore le cirque», a assuré Bastien Alexandre, metteur en scène du spectacle.

La semaine dernière, Volta a été présenté dans son intégralité à Guy Laliberté. Le fondateur du Cirque du Soleil a livré «d'excellents commentaires», selon Jean Guibert.

Les billets pour les nombreuses représentations - auxquelles on vient d'ajouter des supplémentaires - dans le Vieux-Port sont en vente (cirquedusoleil.com/volta) à partir de 39 $ chacun.