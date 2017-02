Another Brick in The Wall - l'opéra: le compte à rebours est enclenché

27-02-2017 | 23h02

Le compte à rebours est enclenché pour l'opéra Another Brick in the Wall, présenté en première mondiale le 11 mars prochain, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Lors d'une répétition ouverte aux médias lundi soir, il a été possible de prendre le pouls de cette production lyrique composée par Julien Bilodeau et mise en scène de Dominic Champagne.

Dérivé de l'œuvre mythique The Wall de Roger Waters, dont la présence le 11 mars prochain n'est pas encore confirmée, le spectacle qui mobilise huit solistes, 48 choristes et 71 musiciens verra chacun de ses morceaux - vidéographie, décors, costumes, etc. - s'assembler dans les prochains jours.

Dix représentations seront offertes jusqu'au 27 mars à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.