4 activités spéciales pour le 50e du Festival d'été du Québec

Cédric Bélanger 27-02-2017 | 14h52

Une exposition qui fera revivre des moments marquants de même que des troupes d'arts de la rue chargées de monter des spectacles «sensationnels» se joindront à Metallica, Muse et aux autres stars, encore inconnues, de la programmation du Festival d'été de Québec pour fêter son cinquantième anniversaire.

Un peu plus d'une semaine avant de dévoiler son affiche 2017, le FEQ a levé le voile sur sa programmation spéciale 50e, lundi matin, en conférence de presse.

Non, aucun nouveau nom de la programmation n'a été révélé. On a par contre appris, de la bouche de Martine Turcotte, la représentante du commanditaire majeur Bell, qu'un événement alliant musique et technologie sera présenté sur les plaines d'Abraham.

Questionné à ce sujet, le directeur général du FEQ, Daniel Gélinas, n'a pas été très loquace. «On ne sait pas quand on va l'annoncer parce que c'est encore en cogitation», a dit M. Gélinas, qui n'a pas voulu dire si cet événement constituerait un des concerts prévus sur les Plaines entre le 6 et le 16 juillet.



Apéro et fins de soirée

Deux des quatre attractions du 50e éliront domicile au parc de l'Amérique-Française. L'exposition Les 50 étés du FEQ, qui retracera les grands moments du festival à travers artefacts et témoignages, s'y installera à partir de la Fête nationale jusqu'à la fin juillet.

Au même endroit, l'orchestre d'hommes-orchestres s'exécutera en début de soirée du 7 au 16. «Ce seront des apéritifs avant d'aller sur les grands sites», indique Daniel Gélinas.

Pour les fins de soirées, le FEQ a fait appel à deux troupes de France déjà vues au 400e. Les marionnettes géantes des Plasticiens Volants, du 7 au 9 juillet, de même que la compagnie Transe Express et ses artistes suspendus à un mobile géant, lors du deuxième weekend, se mettront à l'oeuvre au Coeur du FEQ dès la fin des concerts sur les scènes extérieures.

«On voulait du spectaculaire et de l'aérien. On ne retrouve pas la même chose au Québec», glisse le dg du FEQ, appelé à justifier la décision d'embaucher des artistes français.

Souvenirs impérissables

Ce type de complément à la programmation musicale ne se limitera pas à l'édition 50 ans, selon Daniel Gélinas, qui y voit les premières applications de la vision 2025 du FEQ dont l'objectif est de «générer des souvenirs impérissables chez les festivaliers».

Par ailleurs et contrairement à l'an dernier, aucun changement significatif n'est prévu sur les sites de concerts, précise M. Gélinas. Il n'y aura donc pas de deuxième estrade sur les Plaines pour le moment.

La programmation du 50e Festival d'été de Québec sera dévoilée le 8 mars prochain.