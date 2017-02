Philippe Bond au 3e Gala drôlement bénéfique d'Oxfam-Québec

24-02-2017 | 13h33

Philippe Bond et Les Denis Drolet font partie des humoristes qui monteront sur la scène du Théâtre St-Denis, le 28 mars, pour prendre part au 3e Gala drôlement bénéfique d'Oxfam-Québec.

Virginie Fortin, Mario Jean, Jean-Thomas Jobin, Katherine Levac, Yves P. Pelletier et Guillaume Wagner sont les autres comiques qui permettront d'amasser des fonds dans le but de contrer la pauvreté.

«L'engagement incroyable de ces artistes et la générosité du public auront un impact réel et direct pour soutenir des communautés de plusieurs pays dans leurs efforts de développement, précise Denise Byrnes, directrice générale d'Oxfam-Québec, dans un communiqué. Cet appui contribue, entre autres, à assurer l'accès à l'eau potable, favoriser la scolarisation des filles et donner un pouvoir aux femmes pour sortir de la pauvreté.»

Présenté par Québecor, le 3e Gala drôlement bénéfique d'Oxfam-Québec sera animé par Anaïs Favron. La mise en scène et la direction artistique seront celles de Marc Soucy.

Les billets sont en vente au Théâtre St-Denis et en ligne (theatrestdenis.com).