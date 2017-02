Des adieux à Montréal et Chicoutimi pour Joanne et Guy Corneau

20-02-2017 | 11h02

La famille, les amis et les admirateurs de la peintre Corno et du psychanalyste Guy Corneau, qui se sont éteints à 15 jours d'intervalle en décembre et janvier, auront plusieurs chances de leur faire leurs adieux à Montréal et Chicoutimi au cours des prochains jours.

D'abord, les gens pourront se rendre au Complexe funéraire Mont-Royal les 23 et 24 février, en après-midi et en soirée pour présenter leurs condoléances. Une cérémonie hommage aux regrettés frère et sœur Guy et Joanne Corneau s'y tiendra à titre privé.

Les gens sur place pourront profiter de l'occasion afin de faire un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les fonds J'appuie Dodo ou Croire.



Au Saguenay

Puis, les 9 et 10 mars prochain, à Chicoutimi, la Résidence funéraire Gravel et fils permettra aussi des périodes de recueillement, en après-midi et en soirée, à la mémoire de l'artiste et de l'auteur. Une célébration de la parole sera proposée à titre privé.

Des dons peuvent être effectués à la Maison Notre-Dame du Saguenay.

Guy et Joanne Corneau sont tous deux nés à Chicoutimi, respectivement en 1951 et 1952. Le premier a été emporté par une cardiomyopathie fulminante (une attaque inflammatoire du myocarde) le 5 janvier dernier, alors que sa sœur s'est éteinte tout juste avant lui, le 21 décembre 2016 au Mexique, après avoir perdu sa bataille contre un cancer de la gorge.