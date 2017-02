Pas trop catholique de Cathy Gauthier en DVD

16-02-2017 | 10h27

Fort des Félix du spectacle de l'année et des meilleurs auteurs, Pas trop catholique de Cathy Gauthier est offert en DVD depuis mercredi.

Il s'agit d'une captation à l'Étoile Banque National à Brossard. On y retrouve également la première partie assurée par Silvi Tourigny.

Dans ce troisième effort vu en tournée par 85 000 spectateurs et coécrit avec Pierre Fiola, Julien Tapp et Rémi Bellerive, l'Abitibienne livre des gags plus personnels et des souvenirs d'enfance pour se dilater la rate.

De plus, Pas trop catholique mis en scène par Rémi Bellerive et Daniel Fortin s'est trouvé au 14e rang des 25 spectacles les plus lucratifs de 2015, selon l'Observatoire de la culture et des communications du Québec.