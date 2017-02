«Je suis quelqu'un de très cérébral» - Simon Lacroix

Samuel Pradier 16-02-2017 | 04h00

Même s'il a un physique très reconnaissable, avec son air dégingandé, ses yeux bleus et sa barbe rousse, Simon Lacroix est principalement connu dans le milieu du théâtre. Il fait toutefois de plus en plus d'apparitions à la télévision, notamment dans la série Lâcher prise.

Il sera aussi de la distribution de la version théâtrale du film Le déclin de l'empire américain. Dès sa sortie du Conservatoire national de théâtre, en 2011, Simon Lacroix s'est mis à développer son art. «Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être créatif et de monter mes propres projets. Les gens se sont intéressés à moi et ç'a généré de l'intérêt.»

En plus d'être comédien, Simon est aussi auteur de pièces de théâtre, ce qui lui permet d'exprimer ses préoccupations personnelles. «C'est important pour moi. L'écriture est la partie la plus pénible, mais aussi la plus gratifiante. Quand on finit par être content de ce qu'on a fait, le plaisir est vraiment profond. J'adore aussi jouer, j'ai besoin des deux. Le travail d'écriture se fait beaucoup dans la tête, alors que le jeu est davantage un partage.»



Une passion d'enfance

L'école primaire lui a permis de s'ouvrir au théâtre et de se découvrir une passion. «On a fait les premières pièces surtout pour niaiser et pour s'amuser. Ensuite, j'ai fait du théâtre, et j'ai découvert que j'étais bon et que j'avais du plaisir. J'imagine que de me faire dire que j'étais bon m'a aussi convaincu d'aller dans cette voie.»

Avant de tenter sa chance au Conservatoire, Simon est toutefois allé à l'université pour décrocher un bac en philosophie. «À un moment donné, je me suis demandé si je voulais continuer là-dedans, mais le fait de jouer me permet d'être plus dans l'action et dans la réalité. Avec le temps, je me rends compte que je suis quelqu'un de très cérébral.»



Au petit écran

Dans la websérie Hypno, diffusée sur le volet gratuit d'ICI Tou.tv, Simon joue le rôle d'un hypnotiseur qui se fait engager comme agent spécial dans une unité de police d'un petit village. Il est aussi un des personnages secondaires importants de la série Lâcher prise, à ICI Radio-Canada Télé, aux côtés de Sophie Cadieux et de Sylvie Léonard. «C'est mon premier grand rôle à la télévision. Je suis quelqu'un d'assez discret. Ce n'est pas être connu ou reconnu qui m'intéresse, mais le fait de pouvoir vivre des choses sur le plan artistique et d'avoir des projets intéressants. Mais c'est vrai que l'un va souvent avec l'autre.»

Avec des parents travailleurs sociaux, qui lui ont laissé beaucoup de liberté et l'ont accompagné dans son désir de jouer, Simon Lacroix est en train de se bâtir une carrière enviable. Et il n'en est qu'au début.



Sur les planches

Simon Lacroix jouera le personnage d'Alain dans l'adaptation théâtrale du film Le déclin de l'empire américain, du 28 février au 1er mars, à l'Espace Go. Ce rôle était joué par Daniel Brière dans le film. «C'est le plus jeune de la gang. Il écoute beaucoup plus les autres qu'il intervient réellement. Il n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit. Je pense que c'est le plus simple et le plus équilibré.»

Le scénario du film a été adapté et remis au goût du jour. L'action se passe en 2017, avec les préoccupations d'aujourd'hui. Le comédien enchaînera ensuite avec L'amour est un dumpling, une pièce de Mathieu Quesnel, dans le cadre des 5 à 7 du théâtre La Licorne (du 2 au 5 mai), une formule grâce à laquelle on peut obtenir une bière, un plat et une pièce de théâtre en une heure pour 10 $.