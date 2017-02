Duceppe: Michel Dumont se retire de la direction artistique

08-02-2017 | 14h51

À 76 ans, Michel Dumont s'apprête à quitter son poste de directeur artistique de la compagnie Duceppe.

L'acteur en a fait l'annonce mercredi, se disant prêt à confier les tâches qu'il effectue depuis maintenant plus de 25 ans à quelqu'un d'autre.

«J'ai décidé de passer le flambeau alors que je suis toujours animé par la passion et que j'ai toute l'énergie nécessaire pour assurer la transition avec la personne qui me succédera. Je pense qu'il est normal, et sain, de confier ce beau et grand rôle à quelqu'un d'autre après 27 ans», explique-t-il dans un communiqué.

Un appel de candidatures sera lancé sous peu afin de trouver celui ou celle qui prendra sa place.

Encore cinq oeuvres

Au cours des prochaines semaines, on connaîtra l'identité des cinq pièces qui marqueront la saison 2017-2018 - la dernière de Michel Dumont - chez Duceppe.

L'histoire d'amour entre l'acteur et la compagnie a commencé en 1973 quand l'homme de théâtre a accepté de monter sur scène pour défendre le rôle de Biff, le fils de Willy Loman (interprété par Jean Duceppe), dans La mort d'un commis voyageur.

Michel Dumont a succédé à Jean Duceppe à titre de directeur artistique quand le fondateur est décédé, le 7 décembre 1990.