«L'amour est le plus beau risque au monde» - Pierre Hébert

Samuel Pradier 15-02-2017 | 04h00

Le 8 février dernier, Pierre Hébert présentait son second one man show, Le goût du risque, en première médiatique, après avoir déjà donné une cinquantaine de représentations. Il partira en tournée avec sa famille, qui va d'ailleurs s'agrandir d'ici avril. Une belle année en perspective pour l'humoriste à qui tout réussit.

Dans son nouveau spectacle, Pierre Hébert aborde les peurs qui nous paralysent, et qui nous empêchent parfois de faire des choses originales et intéressantes. «Quand j'étais plus jeune, mon grand-père et moi, on partait à l'aventure le dimanche après-midi. On prenait sa voiture et, en arrivant à une intersection, il me demandait si je voulais aller à droite ou à gauche. À chaque croisement, on choisissait un chemin au hasard. On se promenait en Estrie et on s'arrêtait pour manger dans un restaurant. Je me suis aperçu que je ne faisais plus ça dans ma vie. On est rendu à une époque où tout est prévu d'avance. On ne laisse plus de place pour se laisser surprendre. Je pense que, pour être heureux, il faut foncer et prendre des risques.»

Dans Le goût du risque, l'humoriste parle donc des fois où il a pris des risques et d'autres fois où il regrette de ne pas en avoir pris. Il évoque aussi ses complexes, sa peur de la mort, ses cours de moto et ses voyages, sans oublier les risques qu'il prend quotidiennement. «Dans la tête des gens, prendre des risques est souvent synonyme de pratiquer des sports extrêmes ou de se mettre en danger physiquement.

Toutefois, je pense que l'amour est le plus beau risque au monde. Choisir quelqu'un et se dire qu'on va tout faire pour le rendre heureux, c'est un beau risque. Il y a aussi toutes sortes de petits risques au quotidien.»

Une tournée familiale

Il était important pour Pierre Hébert de pouvoir faire sa tournée en famille, chose qu'il avait négociée dès le départ avec son producteur. «Ma blonde est en congé de maternité, car elle accouchera bientôt. Elle pourra donc me suivre plus facilement.

Je te dirais même que la vie de tournée est beaucoup plus facile qu'une période de tournage sur le plan familial: quand je faisais Gang de malades, je partais à 7 h 30 et je revenais à la maison vers 20 h, alors que, dans ma tournée, si je suis trois soirs à Québec, je peux souper avec ma femme et ma fille, et aller faire mon show ensuite.»

L'humoriste de 36 ans sera papa pour la seconde fois. Catherine, sa conjointe, devrait accoucher autour du 28 mars. «Je n'ai pas de spectacles à donner les deux jours avant ni les deux jours après. Pour moi, c'est primordial que je sois présent à l'accouchement. S'il faut reporter un spectacle pour que je puisse assister à la naissance de mon fils, on va le faire.»

Sa fille, Agnès, deux ans, deviendra la grande soeur d'un garçon. «Il s'appellera Alfred. On a choisi ce prénom depuis longtemps. Ma fille n'est pas vraiment consciente qu'elle va avoir un petit frère. Elle regarde le ventre de ma blonde et dit "bébé, bébé", mais je pense qu'elle s'en rendra compte davantage quand il arrivera à la maison. Elle aime beaucoup les bébés. On a plein d'amis qui ont des enfants plus jeunes qu'elle; on ne pense pas que ça sera un problème.»

Pour les prochains mois, Pierre Hébert, qui a souvent jonglé avec de multiples projets, a décidé de se concentrer sur sa tournée et sur sa participation à l'émission de radio d'Éric Salvail, à Énergie.

Trois questions risquées

Votre plus gros risque professionnel?

Votre plus gros risque personnel?

Le risque qui vous paraît insurmontable?

Quand j'ai animé Gang de malades, une émission de caméras cachées avec des handicapés; j'ai eu peur qu'on nous reproche de rire d'eux. Finalement, je suis vraiment content: le public a bien réagi.C'était il y a 12 ans, lorsque je suis entré dans le bureau de ma rectrice, à l'Université de Sherbrooke, pour lui annoncer que je quittais la psycho pour aller faire de l'humour. Je faisais partie des 10 candidats, sur les 80 demandes, qui avaient été acceptés au doctorat. J'ai quitté un emploi assuré avec de bons revenus pour quelque chose que j'aimais.Partir en voyage avec un sac à dos seulement. J'ai des amis qui font ça: ils réservent leur hôtel en arrivant dans le pays et, ensuite, ils n'ont rien de prévu. Ça m'angoisse. J'ai besoin de savoir où je vais coucher, ce qui va arriver, ce que je vais visiter...