Isabelle Blais brille dans un théâtre musical coloré

Gabrielle Lachance 31-01-2017 | 04h00

Une mise en scène efficace, une brochette de comédiens impressionnante et un scénario simple critiquant le système capitaliste: voilà ce qui résume la pièce La bonne âme du Se-Tchouan, présentée jusqu'au 15 février au Théâtre du Nouveau-Monde.

En fait, le spectacle écrit durant la montée du Nazisme en 1938 par Bertolt Brecht, est plus qu'une pièce de théâtre. Il s'agit d'un cabaret musical où chaque chanson et tableau permettent au spectateur de s'évader à travers une histoire à la fois divertissante et qui véhicule aussi des valeurs morales.

Celle-ci se déroule en Chine et tourne autour de Shen Té (magnifique Isabelle Blais), prostituée dans un petit village. Lorsqu'un dieu (Jean Marchand) apparaît et demande asile pour une nuit, personne n'accepte de l'héberger, sauf la très (ou trop) gentille Shen Té.

Pour la remercier de son hospitalité, le dieu lui donne assez d'argent pour qu'elle puisse s'acheter une boutique de tabac. La prostituée peut donc arrêter de vendre son corps pour gagner sa vie, mais ses problèmes ne feront finalement que commencer. Car, à cause de son grand cœur, la jeune femme est incapable de dire non à ceux qui profitent d'elle. Elle décide alors de s'inventer un cousin lointain, Shui Ta, en lequel elle se déguise. Transformée en son alter ego, Shen Té se découvre un côté tranchant et dur, mais est incapable de le maintenir lorsqu'elle redevient elle-même. De plus, elle rencontre un aviateur, Yang Sun (Émile Proulx-Cloutier), et doit décider si elle vend son commerce pour s'envoler avec lui vers d'autres aventures ou si elle reste dans son petit village.

La mise en scène de Lorraine Pintal est vraiment le point fort de ce théâtre musical puisque l'histoire a tendance à tourner en rond. La fluidité entre les tableaux, les projections vidéo, les costumes et maquillages extravagants ainsi que les musiciens installés sur la scène font partie des éléments qui agrémentent le rendu de la pièce. En ajoutant les chansons (Philippe Brault signe la musique originale) et les chorégraphies, le spectateur finit par passer au travers les 2 h 10 sans entracte que dure le spectacle.

Côté voix et jeu, Isabelle Blais livre une interprétation sans faille, tout comme Marie Tifo, Louise Forestier, France Castel et Linda Sorgini. On apprécie aussi les personnages masculins, dont le barbier (Bruno Marcil) et l'attachant petit porteur d'eau (Benoit Landry).

Il reste une dizaine de représentations de La Bonne Âme du Se-Tchouan d'ici le 15 février.