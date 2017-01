Quoi faire ce week-end?

27-01-2017 | 10h44

Musique classique, cinéma, spectacles, Carnaval de Québec et autres festivals sont au programme du week-end, un peu partout dans la province.

Le concert des Petits Violons

La musique classique sera au rendez-vous ce dimanche dès 16 h lors du concert des Petits Violons et l'Ensemble Jean Cousineau, à l'église Saint-Pierre-Apôtre à Montréal. Au menu: des airs bien connus de Mozart, Haydn et Bartok sous la direction de Marie-Claire Cousineau. L'entrée est libre, mais les contributions volontaires sont les bienvenus!

Quoi voir au cinéma?

Les cinéphiles peuvent dès ce week-end visionner le film Or avec Matthew McConaughey qui vient tout juste de prendre l'affiche. Ce long métrage raconte l'histoire de Kenny Wells qui est devenu riche en découvrant de l'or en Indonésie. Puis, il y a aussi Julieta de Pedro Almodovar, dont l'héroïne décide de raconter tous ses secrets à sa fille qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années en rédigeant un journal intime.

Et en direct de son salon

Ce qui retient notre attention dans les sorties DVD/Blu-ray de la semaine est le film Inferno qui se base sur un livre de Dan Brown, l'auteur à qui l'on doit Da Vinci Code. Tom Hawks reprend son rôle de Robert Langdon dans ce suspense qui le mènera cette fois dans une folle course à travers l'Europe pour empêcher qu'un virus se répande et anéantisse l'espèce humaine.

Le Carnaval de Québec

C'est le début du 63e Carnaval de Québec ce vendredi, un événement qui battra son plein jusqu'au 12 février. En plus de la présence de Bonhomme Carnaval et du concours des Duchesses, un grand nombres d'activités hivernales sont prévues. Au menu entre autres de ce week-end: le Grand Prix de trois-skis, du hockey bottine, un concours du lancer de la hache et du snowga (du yoga extérieur).

Mario Tessier à Gatineau

L'humoriste est du côté de la salle Odyssée de Gatineau ce samedi pour présenter son spectacle Seul comme un grand. Celui qu'on a connu dans le duo Les Grandes Gueules présentera un spectacle à son image dans lequel il se livrera sans filtre, comme il ne l'a jamais fait auparavant.

Le Fresti-frette à Saguenay

L'Agora du village portuaire du centre-ville de l'arrondissement de La Baie sera l'hôte vendredi et samedi du Fresti-frette, une occasion idéale d'oublier le froid hivernale pour s'amuser. Spectacles extérieurs, DJ, bar à grilled-cheese, foyer extérieur, chocolats chauds et guimauves sont au programme. Valaire et Alfa Rococo font partie des têtes d'affiche de l'événement.

Laval en blanc

La Ville de Laval a également son festival extérieur pour ce week-end avec Laval en blanc. De vendredi à dimanche, les Lavallois sont invités à bouger et profiter de l'hiver grâce aux activités offertes dont des structures de neige géantes avec parcours à obstacles, de la trotinnette des neiges, une tyrolienne, un atelier de vitrail sur glace, du soccer bulle, du traîneau à chiens et plus encore. Feux d'artifice et spectacles sous le chapiteau sont aussi prévus à l'événement qui se tiendra à la Berge des Baigneurs.