Siri au Théâtre d'Aujourd'hui: la mise à nu de Siri

Ariane Labrèche 19-01-2017 | 00h21

Elle vit dans nos poches, se trouve dans nos ordinateurs et nos tablettes. Siri, l'assistante personnelle d'Apple, nous accompagne partout. Seule sur scène, la comédienne Laurence Dauphinais décortique avec brio l'étrange relation qui nous lie à cette intelligence artificielle au discours humanoïde.

Il ne faut que quelques instants à Laurence Dauphinais afin de briser le quatrième mur. Telle une conférencière, elle met tout de suite la table: la pièce que nous nous apprêtons à voir est une expérience, une plongée dans la psyché artificielle de Siri, qui peut réagir de manière inattendue.

Avec Siri, le metteur en scène Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais ont voulu explorer la relation de pouvoir qui existe entre les utilisateurs et l'assistante personnelle d'Apple, mais aussi les différences entre les humains et la machine. La pièce en est à sa troisième version, après avoir été présentée au festival d'arts vivants OFFTA et au Festival TransAmériques (FTA).

N'a-t-on d'humain que le corps?

Au fil de ses conversations avec la charmante application à la voix de velours, Laurence Dauphinais tente d'en apprendre plus sur elle. Quel est son film préféré? Quelle couleur est sa favorite? Est-elle capable d'aimer?

Bien vite, les réponses pleines d'esprit de l'application se font entendre, pour le plus grand divertissement des spectateurs. Pleine d'humour et d'intelligence, Siri charme Laurence Dauphinais, qui échange banalités et blagues avec sa nouvelle partenaire de jeu.

Or, la séduction s'estompe bien vite lorsque la comédienne réalise l'incapacité qu'a Siri à éprouver des sentiments. Se livrant avec une franchise et une honnêteté poignante, Laurence Dauphinais mêle son histoire personnelle à la pièce. Elle raconte certains des moments les plus éprouvants de sa vie à l'assistante, qui se montre incapable de saisir toutes les nuances de son discours.

Projetées sur un écran qui sert aussi de mur au très efficace et épuré décor cubique conceptualisé par Geneviève Lizotte, les réponses de Siri ne provoquent plus l'hilarité. C'est même la stupeur qui fait place au silence lorsque Laurence Dauphinais découvre l'ampleur de tout ce que Siri sait d'elle...

Alors, est-on sur le point de se faire contrôler par des intelligences artificielles? L'être humain a-t-il encore une utilité et une raison d'être face à ces machines qui savent tout? Si l'on pouvait se dématérialiser afin d'aller rejoindre Siri dans le nuage, serait-on identiques?

Comme le prouve Laurence Dauphinais avec beaucoup de tendresse, d'émotion et d'humilité, nous sommes encore beaucoup plus qu'une enveloppe de chair et l'intelligence artificielle est loin d'égaler toute la subtilité de la psyché humaine. Entre Siri et HAL 900 de 2001, l'Odyssée de l'espace, il reste encore plusieurs pas à franchir.



Siri est présentée au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui jusqu'au 4 février.