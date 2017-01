Le dessinateur des Schtroumpfs est mort

17-01-2017 | 13h28

Le dessinateur et scénariste belge Pascal Garray est décédé, annoncent les éditions Le Lombard dans un communiqué.

Celui qui dessinait les Schtroumpfs et Benoît Brisefer depuis 26 ans est décédé ce 17 janvier 2017, indiquent les éditions Le Lombard dans un communiqué. «En plus de son talent, nous retiendrons sa gentillesse, son humour et sa grande simplicité».

Né le 12 décembre 1965 en Belgique, Pascal Garray a fait ses classes au studio Peyo, où pendant deux ans, il a appris à maîtriser le dessin et la mise en scène des petits schtroumpfs.

En 1992, il se voit confier le dessin de la série Benoît Brisefer, laissée en jachère depuis 1978, suite à sa nouvelle association avec les éditions Le Lombard. Les cinq albums qui s'en suivent sont un succès. Le treizième album, John-John, qui sort en 2004, sera cependant le dernier.

En 2001, Pascal Garray collabore à la série culte Les Schtroumpfs. Il remplace d'abord Alain Maury, alors repreneur officiel de la série, qui quitte le studio après seulement cinq albums (et quatre de Johan et Pirlouit). Avec Ludo Borecki, Garray livre en effet le tome 21, On ne schtroumpfe pas le progrès.