Que faire de bon ce week-end?

13-01-2017 | 14h27

Humour, musique, cinéma et spectacles musicaux sont à l'honneur des activités de cette fin de semaine.

Alex Nevsky dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un polar au temps de la Prohibition

Après un passage à Alma jeudi, le chanteur Alex Nevsky reste dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean et se rend au Théâtre Banque-Nationale de Chicoutimi , samedi à 20 h. Le coach de La Voix Junior interprètera notamment les chansons de son dernier album Nos Eldorados, sorti en 2016, à commencer par l'entraînante Polaroid.Voilà Ben Affleck de retour à la réalisation avec Ils vivent la nuit, polar qui se déroule à Boston pendant la Prohibition. Mafia, bars clandestins et jeune ambitieux (joué par Affleck lui-même) sont au programme. Le film est tiré du livre du même nom, écrit par Dennis Lehane, à qui on doit Shutter Island et Mystic River, deux romans déjà adaptés au cinéma par deux géants (Scorsese et Eastwood).

Humour et chanson à Brossard

Vilain Pingouin au Petit Campus

Place à l'Igloofest à Montréal

Pour un «cinéma maison»

Toute une programmation pour L'Étoile Banque Nationale cette fin de semaine. Place au rire d'abord avec la venue du jeune Simon Leblanc, vendredi soir, 20 h. Philippe Laprise, qui se dit «plus sexy que jamais», à l'image du nom de son spectacle, se produit deux fois samedi (15 h et 20 h). Le dimanche se passe en musique avec le populaire Marc Dupré.Le mythique groupe québécois des années 1990 se produit ce vendredi 20 h 30 sur la scène du Petit Campus. Il présentera le spectacle Le Grand Procès des Vilain qui promet des invités spéciaux, des chansons à caractère social et adaptées à l'actualité, des vieux et des nouveaux succès ainsi que «beaucoup de niaiseries», peut-on lire sur la page Facebook de l'événement . La première partie sera assurée par T-Bone et des billets devraient être disponibles à la porte. L'Igloofest revient au Vieux-Port de Montréal pour une 11e année. L'événement de musique électronique se déroulera au cours des six prochains week-ends et propose des spectacles et des activités hivernales. Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le festival offre des nouveautés dont sa Glissoire Nordik, ses Jeux Nordik et son Village Nordik. En fin de semaine les artistes en vedette sont The RawSoul suivi de Miss Mee (vendredi) ainsi que le duo montréalais Lucie lebel & Jeff Fontaine suivi d'Amir Javasoul (samedi). Les spectacles commencent à 20 h.Les films Crise à Deepwater, Max Steel, Le comptable et The Birth of a Nation sont tous sortis en DVD/Blu-ray cette semaine. Le premier, réalisé par Peter Berg, est un film catastrophe qui a connu un bon succès au box-office. Il raconte l'explosion de la plateforme pétrolière de la compagnie BP dans le golfe du Mexique en 2010, causant le déversement de millions de barils de pétrole dans l'eau et devenant la pire catastrophe écologique des États-Unis.

L'Auberge du chien noir à Québec

Le Caboose Band, tiré du téléroman L'Auberge du chien noir se dirige ce dimanche à la salle Albert-Rousseau de Québec pour le plaisir de ses fans. La troupe de comédiens-musiciens-chanteurs présentera un spectacle festif, familial et chaleureux. Laurent (Renaud Paradis), Ariane (Julie Daoust), Manon (Sophie Paradis), Mathilde (Isabelle Lemme), Alex (Pierre-Alexandre Fortin), Christian (Stéphan Côté) et Ken (Sylvain Massé) interpréteront des chansons du répertoire populaire et des créations originales écrites pour les personnages. Faites vite, car les places s'envolent rapidement!