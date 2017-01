Le pavillon Lassonde parmi les 25 oeuvres architecturales de 2016

08-01-2017 | 14h44

Inauguré en juin 2016, le pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec, sur la Grande-Allée, à Québec, est la seule construction québécoise citée parmi les 25 plus belles œuvres architecturales de l'année du classement du magazine Wired.

Le bâtiment, réalisé par la firme new-yorkaise OMA et le groupe Provencher Roy architectes, a été inauguré en grande pompe à Québec, en présence de nombreux dignitaires dont les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard.

Le bâtiment, avec ses grandes fenêtres de verre, ses passerelles, ses escaliers qui baignent dans la lumière, est considéré non seulement comme un édifice, mais aussi comme un véritable monument architectural. C'est sans doute pour ces raisons qu'il a été remarqué et que Wired l'a inclus dans la liste des «merveilles» de l'année 2016.

Les autres édifices qui figurent dans ce classement sont pour la plupart situés aux États-Unis. On y retrouve notamment le centre d'arts Faena Forum de Miami, qui est une autre pièce signée par OMA.

La structure pyramidale du Via West 57th Street de New York fait aussi partie de la liste. L'endroit se découpe du reste du paysage de la ville et abrite des appartements de type studio de différentes superficies.

Le pavillon des arts visuels de l'Université de l'Iowa avec son complexe conçu par les firmes Steven Holl et BNIM a aussi été remarqué par Wired. Le tout ressemble un peu à l'ensemble montréalais Habitat67 avec ses blocs superposés, avec une touche de modernité dans les matériaux et la conception qui permet de laisser passer la lumière du jour.

Wired a aussi déniché des chefs-œuvres architecturaux dans des villes d'autres pays, notamment à Londres (la Switch House du musée Tate Modern, par la firme Herzog & DeMeuron), à Singapour (l'hôtel Oasia, par WOHA), à Hambourg (la Philharmonie de l'Elbe, également par la firme Herzog & DeMeuron) et à Anvers (la Maison du Port, par le cabinet Zaha Hadid Architects).