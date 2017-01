Que faire de bon ce week-end?

Antoine Aubert et Gabrielle Lachance 06-01-2017 | 04h00

Activités hivernales, humour, cinéma et spectacles musicaux sont au programme de la fin de semaine dans plusieurs villes du Québec.

Jean-Michel Anctil - Montréal

Hommage à Bob Marley - Brossard

Festival BARBEGAZI - Montréal

Les samedis aux flambeaux - Trois-Rivières

Le nouveau film de Martin Scorsese

Kinky Boots - Montréal

Marc Dupré revient au Capitole - Québec

De la magie à Gatineau

Jean-Michel Anctil montera sur scène au Théâtre Desjardins à Montréal vendredi et samedi dès 20 h. Il y présentera son quatrième spectacle solo intitulé Je4n-Michel dans lequel il aborde plusieurs aspects de la notion de changement. Il blaguera notamment sur le vieillissement, l'entraînement, les modifications d'habitudes, les rénovations, les imprévus et plus encore. Il sera aussi question d'idéalisation et de recherche de la perfection.Pour les nostalgiques, un spectacle hommage à Bob Marley donné par Inus Aso se tiendra samedi 20 h au Club Dix30 à Brossard. Les rythmes reggae et les plus grands succès de ce chanteur jamaïcain retentiront dans cette salle intime, amenant ainsi de la chaleur en ces temps froids d'hiver. Buntin Neil, fondateur du groupe Inus Aso, se fera un plaisir de redonner vie aux chansons du roi du reggae.De vendredi à dimanche, c'est le début du festival BARBEGAZI au Quartier des spectacles, organisé dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal et qui se poursuivra en fin de semaine prochaine. Au menu: parcours à obstacles, sports extrêmes, lancer du sapin, coupe de bois, challenge de gros bras, animation avec DJ, jeux de lumière, projections et plusieurs autres activités!Ce samedi sonne le retour des soirées intitulées Les samedis aux flambeaux à Trois-Rivières. De 17 h à 21 h, jusqu'au 25 février, plus de 40 flambeaux illumineront les sentiers de patins du Parc de l'île Saint-Quentin pour le plaisir des patineurs qui souhaitent profiter des joies de l'hiver. Un immense rond de glace, un foyer et de la musique ajouteront de l'ambiance à ces soirées.C'est l'un des films attendus en ce début d'année. Trois ans après s'être intéressé au monde de la Bourse avec Le loup de Wall Street, Martin Scorsese change de monde, avec le dangereux voyage de deux prêtres jésuites au Japon pour retrouver leur maître. Pour la première fois depuis 5 ans, le mythique réalisateur ne tourne pas avec Leonardo DiCaprio. Andrew Garfield et Adam Driver donnent leurs traits aux deux personnages principaux.L'année commence à la salle Wilfrid-Pelletier sur l'air d'une comédie musicale célèbre à Broadway. Cette histoire (vraie) des mésaventures financières d'un jeune héritier d'une entreprise de chaussures, sauvé par une drag queen, a été mise en musique par Cyndi Lauper. Le spectacle est joué jusqu'à dimanche, avec quatre représentations prévues pendant la fin de semaine en plus de celle de vendredi, à 20 h.Après s'y être installé en décembre, le chanteur québécois se produit une dernière fois dans la salle de la Vieille capitale, vendredi à 20 h, dans le cadre de son spectacle Mon party musical 2 . Une bonne occasion de réécouter les titres populaires du coach de La Voix, à commencer par Ton départ, sacrée meilleure chanson au dernier Gala de l'ADISQ.Le groupe des FatastiX, soit quatre superhéros et leur passeur, sont de passage à la salle Odyssée , samedi à 20 h puis dimanche à 15 h. Au programme: des tours de magie, bien sûr, mais aussi de l'hypnose et des acrobaties, le tout dans un monde aux accents futuristes où le cerveau humain occupe le centre de l'attention.