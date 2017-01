La troupe de Kinky Boots fait danser la Place des Arts

03-01-2017 | 22h00

L'acclamée comédie musicale Kinky Boots a été présentée pour la première fois à Montréal, mardi.

L'œuvre primée de six Tony Awards en 2013 a délaissé Broadway pour la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le temps de huit représentations qui se tiendront jusqu'au 8 janvier.

Créée à partir du livret de Harvey Fierstein et des chansons signées Cyndi Lauper, Kinky Boots est une adaptation du film du même titre sorti en 2005 qui s'intéresse à Charlie Price, un jeune homme d'affaires forcé de faire une croix sur son rêve de vivre à Londres, car il doit sauver l'entreprise familiale, une manufacture de souliers.

C'est à Curt Hansen et J. Harrison Ghee qu'ont respectivement été confiés les rôles de Charlie et Lola, des personnages incarnés par Joel Edgerton et Chiwetel Ejiofor au grand écran.

À noter que tous les rendez-vous avec la troupe de Kinky Boots dans la métropole auront lieu en anglais.