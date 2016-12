Que faire de bon pendant la fin de semaine?

Antoine Aubert 23-12-2016 | 12h26

Des films, une pièce de théâtre et des spectacles de Noël vous permettront de passer une bonne fin de semaine.

Deux films qui vont faire parler

Un bon film au cinéma pour fêter Noël, ça vous dit? Fences et Pour l'amour d'Hollywood sortent dimanche et sont annoncés comme des longs métrages qui pourraient être récompensés prochainement aux Oscars. Le premier, porté par Viola Davis et Denzel Washington, évoque l'histoire d'une famille noire dans les années 50, à Pittsburgh, avec un père désabusé, marqué par le racisme et les frustrations qui en découlent. Le second, bien plus léger, est une comédie musicale, à l'image de celles qui ont fait la gloire du cinéma américain, avec Emma Stone et Ryan Gosling dans les rôles principaux.

Des divorcées qui font rire - Montréal

Quand trois femmes - une bourgeoise nouvellement montréalaise, une femme qui vient de la campagne, une Ontarienne extravertie - entendent bien oublier la fin de leur mariage et leur vie passée en cherchant à nouveau l'amour... Depuis ses débuts en 2004, ce Clan des divorcées a rencontré un grand succès en France, ainsi qu'aux États-Unis. Marilyn Bastien, Audrée Southière Catherine Rochefort, Véronique Gallant et Jamin Chtouki portent la pièce jouée vendredi et samedi à La comédie de Montréal, à 20 h.

À la télé

Les chaînes de télévision québécoises ont ressorti quelques classiques à l'occasion des Fêtes. Du côté de TVA, citons Shrek 4, Il était une fin (samedi à 10 h) et Le miracle de la 34e rue (samedi à 20 h). Télé-Québec mise notamment sur Le père Noël est une ordure (vendredi à 21 h 50) et Dans une galaxie près de chez vous (samedi à 12 h).

Mara Tremblay et Antoine Gratton dans les parcs - Montréal

Les deux artistes accompagnent les Montréalais quelques heures avant le réveillon, dans le cadre de l'événement Noël dans le parc. Antoine Gratton donne un concert, vendredi à 20 h 30 au Parc des Compagnons de Saint-Laurent, avec au menu (notamment) des classiques du temps des Fêtes. De son côté, Mara Tremblay se produit à la place Émilie-Gamelin aux côtés de deux musiciens, vendredi à 21 h.

Nicolas Noël à Brossard

Il est devenu une tradition du temps des Fêtes sur les scènes québécoises. Celui qui se fait nommer «l'authentique père Noël» est de passage à L'Étoile Banque Nationale de Brossard, vendredi à 19 h. Au programme: danses et chansons de Noël, évidemment, pour les petits comme pour les grands.