Que faire de bon pendant la fin de semaine?

Antoine Aubert 16-12-2016 | 16h00

Deux grosses sorties cinéma, du rock, un marché et une magnifique voix qui vont réjouir les enfants, sans oublier un spectacle complètement délirant font partie de nos propositions pour passer une belle fin de semaine.

Star Wars et les Bougon reviennent!

Le monde de Star Wars est de retour avec Rogue One, qui se déroule alors que l'Empire est en train de construire son arme fatale, L'Étoile noire. Une jeune femme se joint aux rebelles pour en dérober les plans. Les critiques sont en général positives: les fans devraient adorer ces nouvelles aventures interstellaires. Pour ceux que ce genre de films laisse froids, un autre retour marque les sorties cinéma de cette semaine: la famille Bougon. Paul décide cette fois de se lancer en politique. Le nom de son mouvement: le Parti de l'Écoeurement National.

La magie de Noël grâce à Ari Cui Cui - Montréal et La Tuque

Une bonne idée pour divertir ses enfants cette fin de semaine: la voix de soprano d'Ariane Gauthier qui réchauffera l'Olympia, à Montréal, samedi à 14 h, puis le Complexe culturel Félix-Leclerc de La Tuque, dimanche à 15 h. Accompagnée de son ami Le Boulanger Joyeux, la chanteuse célèbre le temps de Fêtes, à l'image du premier album de Noël de l'artiste, sorti début novembre.

Richard Séguin de passage à Longueuil

Alors que 2016 aura marqué l'arrivée de son 17e album, Les horizons nouveaux, Richard Séguin termine son année musicale cette fin de semaine à Longueuil. Il donne deux concerts à la salle Pratt & Whitney, vendredi et samedi, à chaque fois à 20 h. Il s'agit également des derniers spectacles donnés cette année dans la salle.

Derniers jours pour le marché de Noël allemand - Québec

Les petites cabanes en bois, les jeux de lumière, les sucreries et la bonne odeur de vin chaud occupent la place de l'hôtel de Ville jusqu'à dimanche. Divers spectacles de chant accompagneront les visiteurs toute au long de cette fin de semaine, sans oublier la visite du Père Noël. De quoi retrouver l'ambiance des marchés de Noël allemands tout en dégustant des produits locaux.

Jean-Michel Anctil à Laval

La salle André-Mathieu accueille Jean-Michel Anctil le temps de deux soirs, vendredi et samedi, à 20 h. L'humoriste y présente son quatrième spectacle intitulé JE4N-MICHEL. Il y évoque ses défauts qui lui sont parfois cruellement signifiés par son entourage, les changements auxquels il doit faire face (notamment vieillir). Des personnages qui l'ont fait connaître (Rateau et Priscilla) figurent également au programme.

Trois héros au Jean-Duceppe - Montréal

Michel Dumont, Marc Legault et Guy Mignault interprètent ces Héros qui ont donné son titre à la pièce présentée au Théâtre Jean-Duceppe depuis mercredi. Les trois hommes sont des rescapés de la Première Guerre mondiale. Coincés dans un centre pour anciens combattants, ils rêvent de fuir l'ennui et l'hospice pour voir de nouveaux cieux. Deux représentations sont prévues cette fin de semaine (vendredi à 20 h et samedi à 16 h).

Du rock à Sherbrooke

Clap de fin pour Gloucester à la Place des Arts - Montréal



Le Théâtre Granada propose de vivre ce temps des Fêtes de manière quelque peu explosive, samedi à 18 h30. Comme c'est le cas depuis dix ans, le spectacle Rock Story revisite les classiques du genre qui ont ravi les fans pendant quelque 20 ans (années 70 - années 90). Jean Ravel et Elyzabeth Diaga feront ainsi revivre la flamboyance de Queen, Led Zeppelin, Scorpions ou encore Tina Turner.

C'est l'un de nos coups de cœur au théâtre cette année. Cette adaptation comique du monde sombre de William Shakespeare est absolument irrésistible. On vous conseille donc d'assister à l'une des deux dernières représentations données à la Cinquième Salle (vendredi à 20 h et samedi à 14 h 30). Vous éclaterez de rire devant la vengeance délirante d'une reine anglaise contre le chevalier Gloucester, favori du roi qui lui a confié une grande part de l'Écosse.