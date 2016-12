Juste pour rire 2017: un hommage à Michel Côté

Samuel Pradier 13-12-2016 | 15h49

Avec plus de 40 films, autant comiques que dramatiques, et près de 38 ans de tournée avec Broue, Michel Côté sera le 13e artiste à recevoir un hommage, l'été prochain, dans le cadre du festival Juste pour rire.

La soirée, animée par François Morency, s'annonce aussi drôle et cynique que touchante et émouvante.

L'acteur qui a joué dans des comédies incontournables comme Cruising Bar et De père en flic, en plus d'avoir participé à La petite vie et des Bye Bye, reconnaît qu'à 67 ans, les honneurs commencent à lui pleuvoir dessus. Il a déjà eu un hommage au gala du septième art québécois en 2013, en plus d'avoir une salle de spectacle à son nom, à Alma.

«Je vais avoir 67 ans. J'ai plus de millage derrière moi que devant, même si on ne sait pas ce qui peut arriver dans ce métier. Le rôle de ma vie ne m'est peut-être pas encore arrivé, même si j'en ai eu plusieurs de très beaux.»

Sur scène

Son plus gros projet en humour reste la pièce Broue qu'il joue depuis presque 38 ans, aux côtés de Marc Messier et Michel Gauthier, et qui a été vue par plus de 3,3 millions de spectateurs.

La tournée de Broue se poursuit d'ailleurs jusqu'au 22 avril et les trois comédiens ne savent pas encore s'ils vont poursuivre ou pas l'aventure.

«Notre producteur va prendre sa retraite. Après Noël, on va décider si on continue avec un nouveau producteur ou pas. Si on décide d'arrêter, ça va être dur. On va prendre un coup de vieux rapidement.»

Drôle et touchant

François Morency sera à la barre du gala hommage de Juste pour rire pour la seconde année consécutive. La première réunion de production était prévue cette semaine, et le contenu de la soirée reste encore à être décidé.

«C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de Broue, Cruising Bar, La petite vie ou même Crazy, qui n'est pas une comédie, mais c'est tellement un énorme succès. En même temps, notre job est d'aller fouiller, au-delà des références communes, de voir des petites choses que peu de gens savent, mais avec lesquelles on va faire quelque chose de plus gros et drôle.»

François Morency conserve un bon souvenir de l'hommage à Michel Barrette, qu'il a animé l'an dernier, car il aime cette formule de gala.

«Il s'agit d'un gala d'humour, mais avec plusieurs tons à aborder, que ce soit la parodie, l'imitation, le bien cuit, l'aspect émotif. On touche à la vie personnelle dans la mesure où il y a des références assez fortes pour le faire. C'est aussi notre job de surprendre Michel Côté. »

Le gala hommage à Michel Côté aura lieu le 24 juillet 2017, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Les billets sont déjà en vente au hahaha.com.