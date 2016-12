«J'ai hésité avant de dire oui» - Edgar Fruitier

Francis Bolduc 21-12-2016 | 04h00

Le spectacle Edgar et ses fantômes fait des petits. Au printemps prochain s'amorcera un nouveau cycle pour ce spectacle musical fort couru. Il revient d'abord à l'affiche à Montréal avant de se transporter vers la Ville Lumière en 2018. Entre-temps, on pourra découvrir un second Edgar et ses fantômes. Explications avec Edgar Fruitier.

«On a pensé à quelques compositeurs, mais les choix n'ont pas encore été faits», précise d'entrée de jeu Edgar Fruitier à propos de cette suite d'Edgar et ses fantômes, qui sera créée à l'automne 2017 et dont Emmanuel Reichenbach signera les textes.

«J'ai hésité avant de dire oui. C'était pour le bien de la compagnie. Je suis un vieux "chnoque". Je vais mourir d'ici là», lance en riant le comédien.

Plus sérieusement, il fait savoir qu'en raison de son âge - 86 ans - il hésite avant d'accepter ce qu'on lui propose. «Il peut arriver n'importe quoi.»

Malgré ses craintes, le mélomane demeure passionné.

«Ça ressemble à tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie depuis mon adolescence, et même mon enfance: écouter de la musique et en parler. C'est un spectacle idéal pour ça. Ç'a été pour moi une espèce de réalisation d'un rêve. Je me disais: "Pour que je ne sois pas passé inutilement sur cette Terre." J'aurai communiqué un certain enthousiasme pour ce qui a probablement de plus important dans la production humaine: l'art, d'une part, et la musique, d'autre part.»

Au printemps de la même année, il reprendra son rôle dans le premier volet à la salle Pierre-Mercure, à Montréal, du 24 au 30 mars. Edgar et ses fantômes sera ensuite produit au Casino de Paris au printemps 2018, et c'est Patrick Poivre d'Arvor qui prendra la place du mélomane. Le spectacle portera le titre de Patrick et ses fantômes.

Sa «médecine»

Au cours de l'entretien et pendant son allocution aux invités, Edgar Fruitier a, à plus d'une reprise, fait référence à son âge et à sa santé. Quand on lui demande comment est son état de santé, il tourne le tout à la blague et se fait rassurant:

«Je ne sais pas si ma santé est bonne, je ne m'en suis jamais soucié. J'ai vu ma "médecine"... c'est une femme, alors c'est comme ça que je l'appelle. Elle me dit toujours que, si je meurs cette année, ça sera un accident. Bon, je veux bien, moi! Je ne demande pas mieux, mais je vais faire attention pour ne pas avoir d'accident.»