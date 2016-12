François Bellefeuille: vivre de sa passion

Patrick Delisle-Crevier 20-12-2016 | 04h00

Après avoir présenté son spectacle 400 fois devant pas moins de 270 000 spectateurs, François Bellefeuille a décidé d'offrir le tout sur DVD, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Entrevue avec l'humoriste à propos de son succès et des souvenirs qu'il conserve de cette première tournée.

François, même s'il te reste encore quelques dates de spectacles en 2017, peux- tu nous parler des souvenirs que tu gardes de cette première tournée?

Je n'en garde que d'excellents souvenirs! Cette tournée a dépassé mes attentes; je ne pensais pas que ça allait marcher autant. Ma plus grande joie, c'est que les salles étaient pleines. Il y avait toujours une belle énergie dans la salle, les gens étaient contents de me voir... J'ai été choyé, et ç'a fait ressortir le meilleur de moi-même.

C'était ta première véritable tournée. Que retiens-tu de la vie sur la route?

Comme je ne suis pas un jeune loup, j'ai été plutôt sage. La vie de tournée est beaucoup moins rock'n'roll que je pensais. Au début, il m'arrivait de sortir après les spectacles, mais je me suis vite rendu compte que, si je voulais être en forme le lendemain, j'avais intérêt à aller me coucher tôt.

Tu es devenu papa pendant ta tournée. Est-ce que ç'a changé beaucoup de choses dans ta vie?

Les six premiers mois après la naissance de mon fils ont été terribles! Je m'ennuyais beaucoup, d'autant plus que c'était une période où il changeait à vue d'oeil. Je ne voulais rien manquer: je voulais être là pour ses premiers pas, son premier mot, son premier sourire... Là, ça va mieux, je suis habitué.

En quoi le François d'aujourd'hui est-il différent de celui du début de la tournée, il y a trois ans?

Je suis bien meilleur sur scène. J'ai appris à moduler mon personnage et à le rendre plus agréable. Au début, je criais du début à la fin. Là, j'ai trouvé un équilibre.

Qu'est-ce que cette tournée est venue confirmer chez toi?

Que j'ai fait le bon choix. C'était mon rêve, et je suis beaucoup plus heureux dans ce genre de vie là. Pour moi, ce n'est pas un travail: c'est une passion. La seule chose qui peut me faire prendre une pause de l'humour, c'est ma famille.

Tu as décidé de sortir ton spectacle en DVD. C'était important pour toi de l'immortaliser?

Oui, parce que c'est le premier. C'est un très bon souvenir pour moi et c'est aussi un bel objet pour les fans. J'ai mis beaucoup de temps dans la production du DVD; je me suis impliqué tout au long du processus. J'y ai inclus beaucoup d'extras. En réalité, j'ai fait le DVD que j'aurais voulu avoir si j'étais un spectateur. Je suis très fier du résultat!

Tu as décidé de terminer ta tournée en mars 2017. Pourquoi arrêter alors que les salles se remplissent encore?

Je suis prêt à passer à autre chose et je voulais arrêter de faire le spectacle pendant que je l'aime encore. Je ne voulais pas me tanner de moi-même.

Tu travailles actuellement à ton deuxième spectacle. Ressens-tu de la pression, vu que le premier a si bien fonctionné?

Oui, c'est certain qu'il y a de la pression, mais je suis capable de vivre avec ça. J'aime la pression: ça me permet de me dépasser. Et si je me plante dans le futur, je vais apprendre de tout ça. J'ai hâte de présenter mon prochain spectacle!

Le DVD François Bellefeuille est en magasin. Pour connaître les dernières dates de sa tournée: francoisbellefeuille.com.