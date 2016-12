Québec Issime: Quand «Décembre» revient

Caroline Vigeant 10-12-2016 | 06h37

MONTRÉAL - La troupe Québec Issime a une fois de plus rallié les familles à sa tradition du temps des Fêtes vendredi, alors qu'elle réinstallait «Décembre» au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts jusqu'au 30 décembre pour une 14e année consécutive.

À la levée du rideau, l'immense sapin au centre du village érigé sur deux paliers apparaît toujours aussi majestueux et fait presque ombrage à son célèbre congénère de 26 mètres de haut non loin, à l'extérieur...

Puis, la magie opère quand s'animent les personnages de la fresque musicale portée par 24 artistes dans des costumes et des décors hauts en couleur de Noël.

Parmi les trois nouveaux visages qui se sont joints cette saison à Marc-André Fortin, Caroline Riverin, Karine Riverin, Sylvain Doré, Alexandre Lapointe, Natalie Byrns, Élise Cormier et David Leblanc, Bryan Audet fait très bonne figure. Après avoir participé aux productions «De Céline Dion à la Bolduc» en 2010 et à «Party» en 2013, l'ex-académicien renoue avec le collectif et maîtrise ses personnages d'un costume à l'autre.

Quant à Raphaëlle, la plus jeune des trois enfants de Véronique Cloutier et Louis Morissette, elle se produira d'abord aux côtés de sa sœur Delphine et de son frère Justin dans le spectacle «Le petit Noël», présenté les 11, 17 et 18 décembre, avant d'être vue dans le clan des enfants de la comédie musicale. De même pour Julie St-Pierre, qu'on entendra pour la première fois le 16 décembre, l'ancienne candidate de Mixmania prenant les traits de Marie-Fée en alternance avec Caroline Riverin.

Une tradition bien ancrée

«Décembre», c'est une machine très bien huilée. Les transitions sont fluides entre la dizaine de tableaux qui se déploient sous nos yeux pendant deux heures et qui nous transportent du 21 au 31 décembre. Même chose pour les changements de costumes et de décors, réglés au quart de tour tout au long de cette épopée du temps des Fêtes, du tapis blanc qui couvre le sol jusqu'à la veille du Jour de l'an en passant par le feu dans la cheminée, les derniers préparatifs, l'arrivée du père Noël, les enfants oubliés, la messe de minuit sans oublier l'incursion dans la chasse-galerie.

Il faut dire que la qualité des chanteurs, des danseurs et des musiciens n'aurait pas le même pouvoir d'émerveillement sans les somptueux décors, dans lesquels on est aspiré, comme dans une boule à neige.

Parce qu'il est question de tradition, il ne s'agit pas ici de réinventer la roue, mais bien d'entraîner le public dans la ronde d'une cinquantaine de classiques: «C'est l'hiver», «Vive le vent», «Marie-Noël», «Demain l'hiver», «L'enfant au tambour», «Noël blanc» et le «Minuit chrétien» pour ne nommer que ceux-ci.

Mais après tant d'années, la formule s'essouffle-t-elle? Pas à en juger le regard des jeunes qui s'arrondit devant l'atelier du père Noël rempli de jouets et de lutins à l'ouvrage ni les tapements de main énergiques de leurs parents sur les airs les plus entraînants.