Que faire de bon pendant la fin de semaine?

Antoine Aubert 09-12-2016 | 15h21

Deux rendez-vous incontournables des Fêtes débutent cette fin de semaine, sans oublier des grands films, une série culte et des éclats de rire.

Revivre l'année avec humour - Montréal

Si cette cuvée 2016 n'a pas toujours été des plus joyeuses (avec notamment de nombreuses disparitions), six comédiens parviennent à en faire rire dans 2016 revue et corrigée au Théâtre du Rideau-Vert jusqu'au 7 janvier. Entre chansons et imitations, vous recroiserez Brad Pitt, Pénélope McQuade ou encore Julie Snyder. Si la salle affiche complet pour les représentations prévues cette fin de semaine, une supplémentaire a été ajoutée samedi à 20 h 30.

Sylvie DesGroseilliers dans l'esprit de Noël - Québec

Des classiques de Noël (Ave Maria, Amazing Grace, Sainte Nuit) chantés en mode blues ou gospel pour célébrer l'arrivée des Fêtes : voilà en résumé ce que propose la chanteuse, le temps de deux soirées à la salle Youville du Palais Montcalm, samedi et dimanche. Sylvie DesGroseilliers sera accompagnée pour l'occasion du groupe local Jazz Affair.

P-A Méthot à Laval

P-A Méthot fait partie des piliers de la relève québécoise en matière d'humour et il voudra démontrer pourquoi, vendredi et samedi soir au public du Théâtre Marcellin-Champagnat. Il y présentera Plus gros que nature, où il parle de lui, notamment de son poids, de son alimentation et de sa vie amoureuse. Un spectacle qui a conquis le public, puisqu'il a passé le cap des 200 000 billets vendus l'année dernière.

Quatre classiques à la télé

Il y en a pour tous les goûts des cinéphiles, cette fin de semaine à la télévision. Le légendaire Titanic prend place à TVA, samedi à 18 h 30. Le conte fantastique est au rendez-vous, samedi à 22 h 30 (à Télé-Québec) avec le fascinant Sleepy Hollow de Tim Burton, porté par Johnny Depp et Christina Ricci. Les amateurs des films de Noël seront servis avec Le grincheux, dimanche à 15 h 55 à TVA. Enfin, Radio-Canada Télé mise sur l'univers aussi étrange que sublime de Mullholand Drive, chef-d'œuvre de David Lynch, diffusé dimanche à 22 h 30.

La fin pour Downton Abbey

L'une séries les plus populaires à travers le monde ces dernières années tire sa révérence. ICI Radio-Canada Télé diffuse samedi à 20 h l'ultime épisode des aventures des Crawley, famille aristocrate britannique, et de leurs domestiques. Tout ce petit monde a conquis les spectateurs avec leurs histoires d'amour et leurs luttes pour survivre dans monde qui change à grande vitesse au début du 20e siècle, alors que les guerres et les drames se succèdent.

La Voix Junior au Centre Vidéotron

Après l'émission, place au concert! Emmené par le gagnant, Charles Kardos, les jeunes talents qui ont participé à La Voix Junior à TVA se retrouvent sur la scène du Centre Vidéotron, samedi à 15 h. Ils sont entourés par leurs trois célèbres coachs, Marie-Mai, Marc Dupré et Alex Nevsky, le tout animé par Charles Lafortune. Un hommage à Leonard Cohen et des chants de Noël font notamment partie du programme.

Casse-Noisette - Saint-Jean-Richelieu et Montréal

Qui dit Noël au Québec, dit le retour de Casse-Noisette. Les grands ballets canadiens de Montréal reprennent ainsi leurs bonnes habitudes, avec des premières représentations samedi (à 14 h puis 19 h 30) et dimanche (14 h), à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Mais cette histoire de jouets magiques est également présente ailleurs que dans la métropole, notamment au Théâtre des Deux Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu, où le Ballet Ouest de Montréal y présente sa version samedi (il reste quelques places pour le spectacle à 19 h 30).

Décembre de Québec Issime - Montréal

Voici une autre tradition des Fêtes en matière de spectacles à Montréal. Avec les arrivées de Julie St-Pierre et Bryan Audet pour cette 14e édition du spectacle Décembre de Québec Issime, où l'on retrouve toujours Caroline Riverin et Alexandre Fortin, ce sont 24 artistes qu'on retrouve au Théâtre Maisonneuve. L'histoire reste la même avec les habitants d'un village qui se préparent à célébrer l'arrivée du père Noël.