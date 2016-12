Mary Poppins et Grease certifiées platine

08-12-2016 | 22h31

La popularité de Mary Poppins ne dérougit pas. Présentée en supplémentaire jeudi soir, la comédie musicale a reçu un billet platine pour les 100 000 billets écoulés depuis sa première levée de rideau en juin dernier.

Au même moment, une autre production de Juste pour rire, Grease, a aussi franchi le cap des 100 000 spectateurs depuis ses débuts en 2015. En 2017, Sandy (Annie Villeneuve) et Danny (Jason Roy-Léveillée) amorceront une tournée dans la Belle Province et se produiront à Gatineau et Trois-Rivières durant la période estivale.

Mary Poppins, la célèbre nounou issue de l'œuvre de P.L. Travers et du film de Walt Disney, reprend quant à elle du service du 8 décembre 2016 au 7 janvier 2017 pour une série de supplémentaires au Théâtre St-Denis, puis transportera ses pénates à Québec, où elle offrira 26 représentations à la salle Albert-Rousseau à partir du 5 juillet.

Serge Postigo, qui signe la mise en scène, prend le relais de René Simard dans le rôle de Monsieur Banks, et partage la vedette avec Joëlle Lanctôt (Mary Poppins) et Jean-François Poulin (Bert le ramoneur).