2016 revue et corrigée : mieux vaut en rire et on a ri!

Gabrielle Lachance 06-12-2016 | 12h20

Avec tous ces décès de personnalités, les séparations de vedettes et les coups durs politiques, il vaut mieux rire de l'an 2016 que d'en pleurer.

Et c'est exactement ce que fait le Théâtre du Rideau Vert avec son traditionnel spectacle Revue et corrigée. Cette 12e édition a su redéfinir avec humour les moments incontournables de cette année, tout en étant inégal par moment et en présentant certains numéros qui ont plus ou moins bien levé.

Voici, en cinq points, ce qu'il faut savoir de la pièce présentée jusqu'au 7 janvier 2017 et mise en scène par Alain Zouvi.

Une distribution impressionnante

Changer de costume entre chaque scène, toujours chanter juste, imiter à la quasi perfection des personnalités québécoises ou américaines, ne jamais décrocher, enchaîner rapidement: les six comédiens de la pièce impressionnent à tout moment. Amélie Grenier, Martin Héroux, François Maranda, France Parent, Julie Ringuette et Marc St-Martin méritent tous des félicitations pour leurs performances.

Chapeau entre autres à la Denise Filiatrault de Marc St-Martin, toujours à bout de souffle et insatisfaite de sa production, ainsi qu'à la Pénélope McQuade de France Parent, complètement perdue sur son plateau de tournage. Il s'agit là de deux personnages forts du spectacle.

Les sketchs les plus comiques

Les meilleurs sketchs ont souvent été ceux qui mêlaient deux ou plusieurs concepts marquants de 2016. Par exemple, lorsque Julie Snyder se retrouve à participer à Divorcés et nus avec Brad Pitt, ou que deux personnes partent à la chasse aux députés péquistes dans une parodie du jeu Pokémon Go: c'est très réussi, surtout avec le PKPkachu qui disparait rapidement...

Ceux qui tombent à plat

Malheureusement, dans une production de deux heures, le spectacle peut difficilement être égal. On a trouvé très (trop) longue l'imitation de Ron Fournier qui ne peut se remettre de l'échange de P.K. Subban, ainsi que la parodie interminable de Jean-François Lisée.

Les chansons de l'année

Il y a beaucoup de danse, de numéros de variétés, et des chansons de l'année où les paroles sont adaptées pour rire de l'actualité. On pense entre autres aux tubes Can't Stop The Feeling et Supercalifragilisticexpialidocious tiré de la comédie musicale Mary Poppins. Mais on vous laisse aller voir le spectacle pour découvrir les versions parodiées.

Hommage sobre

Qui dit revue de l'année, dit aussi hommage aux disparus, nombreux cette année. Pour marquer le coup, la troupe de 2016 revue et corrigée a mis de côté l'humour le temps d'un numéro pour faire place à leur talent de chanteurs. De René Angélil à Leonard Cohen, en passant par David Bowie et Prince, l'hommage était sobre et efficace.