5e one-man-show: Guy Nantel rira «de tout le monde»

Yan Lauzon 05-12-2016 | 14h58

Les gens auront été prévenus. Avec son cinquième spectacle en solo, Nos droits et libertés, Guy Nantel revendique le droit de se moquer «de tous les groupes de la population».

«Le droit le plus fondamental à l'égalité dans une société, c'est d'avoir des humoristes qui font des blagues sur vous, a-t-il laissé savoir lundi, lors d'une conférence de presse humoristique où plusieurs comédiens ont représenté les membres de notre société. Parce que le jour où on arrête de se moquer de vous sous prétexte que vous êtes trop faibles, c'est du mépris extrême créé par une société indifférente aux autres...»

Les cibles

Armé de son humour social et politique, Guy Nantel a affirmé qu'il rira notamment des religions, des féministes, des Noirs, des handicapés, des résidents des CHSLD et même des personnes «allergiques aux "peanuts"».

Mais ce n'est que le début, car il s'attaquera aussi aux habitants de notre province, à la technologie et à nos leaders, comme il sait si bien le faire.

«Je serai particulièrement cruel dans mon humour envers les internautes qui nous écrivent sans arrêt pour nous dire qu'ils sont blessés, mais qui ne cessent de nous écouter, a-t-il ajouté. Oui, je vais rire des politiciens; je vais aussi rire des citoyens qui les élisent comme des sans-desseins.»

«Je vais me moquer des Québécois de souche trop mollusques pour affirmer leur culture, mais je vais aussi rire des nouveaux arrivants qui profitent de notre côté lavette pour abuser cruellement de nos faiblesses morales et intellectuelles.»

«Je vais rire de tout le monde», a-t-il martelé.



Sans réponse

Convaincu que «la Commission des droits et libertés de la personne va porter une attention particulière sur le contenu de mon spectacle», l'humoriste provocateur a tenu à s'assurer de ne pas dépasser les bornes.

Par contre, sa démarche auprès des gens de la Commission s'est avérée vaine.

«Mon équipe de production et moi, on a communiqué à trois reprises pour essayer de rencontrer des fonctionnaires pour qu'ils répondent à une seule question toute simple: quelles sont les limites que je dois respecter pour le contenu de mon prochain spectacle? Les trois fois, ils ont refusé catégoriquement de me rencontrer.»

Guy Nantel s'est même rendu sur place afin d'obtenir des précisions, sans plus de succès.



Des limites?

À 48 ans, Guy Nantel est toujours aussi incisif. Il n'aura d'ailleurs pas peur de froisser certains individus.

«Souvenons-nous que ce qui était choquant hier, ne l'est plus du tout aujourd'hui et ce qui l'est aujourd'hui, ne le sera probablement pas demain parce que oui, c'est dans la nature même du métier de fou du roi de dépasser les limites de ce qui est socialement acceptable», a-t-il précisé.

Les premières représentations de Nos droits et libertés seront offertes à compter du 22 août 2017 à Magog. À Montréal et Québec, il faudra attendre à l'automne pour voir Guy Nantel sur scène. Les billets sont en vente au guynantel.com.

Entretemps, il sera possible de voir ou de revoir l'humoriste dès le 13 décembre grâce à la sortie sur DVD de Corrompu, spectacle qui a attiré plus de 125 000 personnes entre 2013 et 2016 et qui écorche, entre autres, l'ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt.