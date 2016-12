Quand Shakespeare nous fait mourir de rire

Antoine Aubert 05-12-2016 | 10h04

Rarement aura-t-on autant éclaté de rire grâce à des histoires tirées de l'univers sombre du grand William Shakespeare. On doit ce tour de force à Gloucester, pièce hilarante de Simon Boudreault et Jean-Yves Legault, présentée actuellement à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal.

Après une victoire contre les Écossais, les troupes anglaises menées par Gloucester et son fidèle ami York sont de retour à la cour pour recevoir les félicitations du roi Édouard. Son épouse Goneril s'attend à se voir attribuer la direction de la terre conquise. Au lieu de cela, le souverain partage l'Écosse en trois: une partie pour la reine, les deux autres attribuées à chacun des deux combattants. De quoi attiser la vengeance terrible de la femme humiliée.

Décrite ainsi, voilà une histoire qui paraît sombre et sent les grandes tirades tragiques propres à Shakespeare. En réalité, nous voilà plongés dans un univers absurde et drôlissime, qui rappelle le film Monty Python: Sacré Graal ou, plus près de nous, la série Le Cœur a ses raisons. Avant même son passage à Montréal, Gloucester avait déjà fait parler d'elle, fin septembre, au théâtre de La Bordée.

La première scène, où quelques soldats se battent comme des incompétents contre des ennemis prenant la forme de balais de paille, donne le ton. Les personnages aussi outranciers que bêtas entourant Gloucester (le courageux chevalier Brutus et le grostesque roi Édouard en tête) ajoutent du sel à une histoire délirante. On y croise un conseiller qui n'est plus qu'une tête après avoir perdu le reste de son corps lors d'une bataille, ou encore les victimes d'un massacre qui se relèvent pour chanter leur malheur, à la manière d'une comédie musicale de mauvais goût qui, ici, ravit le public.

Les auteurs de cette belle réussite se trouvent sur scène, dans les rôles de Gloucester (Simon Boudreault) et de York (Jean-Guy Legault), tandis que la metteuse en scène Marie-Josée Bastien revêt les habits de la reine assoiffée de revanche, avec le même talent dans les deux tâches. Au total, dix acteurs seulement incarnent une multitude de personnages. Une performance collective qui couronne ce qui constitue un de nos meilleurs moments théâtraux de l'année.

La troupe de Gloucester est présentée à la Cinquième Salle, à Montréal, jusqu'au 17 décembre.